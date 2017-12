CAMEROUN :: Lions indomptables : la FECAFOOT veut rÃ©silier le contrat de Hugo Broos :: CAMEROON

CAMEROUN :: Lions indomptables : la FECAFOOT veut résilier le contrat de Hugo Broos :: CAMEROON Une résolution prise à cet effet, hier par les cinq membres du Comité de normalisation.

Hugo Broos ne sera plus le sélectionneur des Lions indomptables. La résolution de résilier le contrat de travail du technicien belge à la tête de la sélection masculine de football « A » a été signée hier par les cinq membres du Comité de normalisation que sont Me Dieudonné Happi (président), Me Marcelle Denise Ambomo (vice-présidente), Oumarou Abdou, Kevin Njomo Kamdem et Maurice Samuel Bellet Edimo (membres). «

Le comité de normalisation, en sa session du 4 décembre, à l’unanimité de ses cinq membres, décide de mettre fin au contrat de travail de Monsieur Hugo Broos à compter de l’expiration de la période de préavis contractuel de 30 jours dès signature de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 9 du contrat N° 2016/003/MINSEP/CAB du 09 février 2016 », peut-on notamment lire.

Parmi les griefs du comité de normalisation qui justifient cette décision, il y a notamment le fait qu’Hugo Broos n’a pas pu qualifier les Lions indomptables pour la Coupe du monde 2018. Il lui est aussi reproché de ne pas vivre au Cameroun.

A cela, on pourra ajouter que ses déclarations à l’origine du « Bruxelles Gate » avaient porté une atteinte grave à l’image du Cameroun. « Le refus manifeste de plusieurs joueurs de rejoindre la sélection nationale est de toute évidence le signe que l’entraîneur n’a pas pu respecter son engagement de préserver et d’améliorer la reconstruction de la sélection», est-il aussi écrit. Il est sous contrat jusqu’au 09 février 2018.

Le Belge aura droit aux indemnités contractuelles et légales en vigueur, selon ladite résolution. Il s’agira certainement de lui payer le manque à gagner car, il devait lui être adressé un préavis de trois mois avant la fin de son contrat. Soit le 09 novembre dernier.

La résolution fera l’objet d’une décision signée du président du Comité de normalisation. Non sans avoir reçu la réponse du ministre des Sports et de l’Education physique (MINSEP), Bidoung Mkpatt.