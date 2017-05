CAMEROUN :: Scandale foncier : Les promesses non tenues de Me Menye :: CAMEROON A moult reprises, le notaire a proposé à son client, le sénateur équato-guinéen Edjo Avomo Melcho Esono de lui restituer la totalité de ses fonds, environ 450 millions FCFA.

« (Les) sommes dues par anticipation en une fois ou trois tri-mensualités constantes avant la fin de l’année en cours ». Plusieurs années après rien n’y fait. D’abord le 16 septembre 2013. Alors qu’il « serait en campagne toutes les deux semaines », le notaire proposé fait un engagement à son client. « Voilà d’ailleurs le titre foncier que je laisse à ta disposition. Si tu insistes toujours sur la restitution des espèces, je te propose ce qui suit après le coup que j’ai eu : FCFA 100.000.000 à la fin de la campagne des élections. Le reste avant la fin d’année. Je sais que c’est dur, ton frère est dans la tourmente prends le comme ça. Au moment où je me bats pour récupérer l’argent que j’avais versé pour le dossier de Bat à défaut le vendre à quelqu’un d’autre. Le vrai problème c’est que je serai en campagne toutes les deux semaines…. » Ecrivait le notaire au sénateur de Guinée équatoriale.

Un an plus tard, précisément le 26 février 2014. Dans une lettre adressée à l’ex-ministre des Finances de la Guinée équatoriale, Melchior Edjo Essono, avec en objet « transaction immobilière », Me Menye, conscient de ses nombreux engagements non honorés, déplore ce qu’il qualifie de « situation déplorable ».

On peut y lire ce qui suit : « suite à nos différents entretiens et aux engagements non tenus, en même temps que je déplore cette situation regrettable indépendante de ma volonté. J’en appelle à votre compréhension pour une ultime démarche. Bien avant, permettez-moi d’exposer les faits ci-après : ayant difficilement récupéré les fonds destinés à la vente avortée de M Djimeli, et ayant constaté que votre choix semblait plus porter sur un immeuble à Douala, j’ai obtenu de dame Bikié Jeanne l’achat d’un duplex qu’elle avait acquis de l’ex-Onpc à Douala et dont la mutation était en cours, en attente de visa des domaines.

Je lui ai versé Fcfa 360.000.000 FCFA. La demande partielle de restitution de fonds n’a pas encore abouti (car il s’agissait de 4 immeubles). C’était vraiment une surprise de premier choix que je comptais faire à un frère. Contre toute attente, le ministre des Domaines a bloqué ces actes dans ses services jusqu’à nos jours ».

Aussi, ayant constaté que Yaoundé ne semble plus intéresser son client, Me Pierre François Xavier Menye Ondo lui suggère « respectueusement » de lui accorder un délai par lequel, dit-il, « nous pourrons vous régler en trois tranches à compter de fin mars et selon des échéanciers raisonnables ». Huit mois plus tard, c'est-à-dire le 14 octobre 2014 Me Menye qui croit dur comme fer que « l’affaire a largement dépassé son cadre initial pour devenir une manœuvre purement politicienne », refait le même coup.

Non seulement il supplie le sénateur équato-guinéen de lui « retourner le titre foncier en sa possession », il garantit ce dernier qu’« à compter de la date de transmission et dans un délai de trois mois maximum, tu seras définitivement désintéressé ». C’est du reste la nième fois que le notaire s’engage à restituer à son client désabusé les fonds querellés.