Cameroun: La Comicodi demande au Ministre de la justice, Garde des sceaux d'ouvrir une enquête en procédure d’urgence sur les magistrats protecteurs des Monsieur le Ministre d’Etat.La Division régionale de la police judiciaire du Centre à Yaoundé, a appréhendé le 23 avril 2017, un dangereux gang de criminels spécialisés dans les braquages à bord des taxis. A la tête de cette horde de hors la loi, se trouve un chef bandit du nom de ROMEO SAMPABOT.

#MinistreDEtat Le quotidien « Le Jour » du 03 Mai 2017 qui donne l’information, révèle :

« Le nommé Roméo Sampabot avait déjà été interpellé en 2015 pour les mêmes faits, toujours par les éléments de la Division régionale de la police judiciaire. Alors qu’il avait été déféré au parquet, il sera remis en liberté contre toute attente. Au moment de son exploitation, ce malfrat a déclaré qu’il entretient de bonnes relations avec certains magistrats au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif ».

Monsieur le Ministre d’Etat

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination exige l’ouverture d’une enquête en procédure d’urgence, pour retrouver les magistrats complices de ces criminels. Les sanctions administratives généralement fantaisistes ne suffiront pas, ils méritent la pendaison publique pure et simple. Nous ne manquons pas de voir dans cette forfaiture, une conséquence des recrutements hasardeux, subjectifs et largement décriés opérés par l’ENAM depuis deux décennies. IL n’y a plus ni mérite ni compétence ni le moindre souci d’éthique dans le choix des futurs hauts fonctionnaires. Plus grave, les nominations des magistrats obéissent dorénavant à des paramètres hors de toute probité et loin de toute célérité professionnelle. Cette affaire montre que des magistrats ont le sang de pauvres femmes assassinées par ces braqueurs sur la conscience. 2015 n’est pas si loin en arrière. Si la volonté y est, on doit pouvoir identifier ces criminels en robe noire tapis dans les fauteuils cossus des palais de justice.

Il est important de rappeler que les bandits élargis repartent menacer leurs victimes, attenter à la vie des éléments des forces de l’ordre qui les avaient déférés devant la justice, en brandissant les cartes de visite de leurs protecteurs officiels dans l’appareil de l’Etat.

Evidemment l’une des toutes premières conséquences, c’est le découragement des jeunes policiers et gendarmes, qui s’engagent corps et âmes pour la défense de la république, pour la sécurité des personnes et des biens, pour l’honneur et la dignité de leur profession, mais qui sont surpris par tant de magouilles. Quelques-uns finissent par se livrer à leur tour aux bandits, ou alors par démissionner implicitement, devenant apathique et même troublés psychologiquement.

Votre rôle comme patron du système, en attendant la chef suprême de la magistrature, est crucial dans la répression des comportements décriés, même à supposer que des blocages interviennent plus haut. Il faut éviter que les foules en viennent à diriger la justice populaire non plus contre les malfrats, mais contre les magistrats. Imagine-t-on un seul instant le déchaînement de la vengeance d’un mari dont l’épouse a été assassinée dans un taxi, et qui parvient à identifier le magistrat qui a élargi le bandit auteur du crime ?

La Commission ne manque pas cependant, de continuer à faire confiance à nos magistrats, dont certains sont du vrai métier, et préservent le minimum de sens du travail bien fait et de conscience professionnelle sans lesquels, nous ne serions plus qu’une société d’anarchie articulée sur la loi du talion.

Dans l’attente, la Commission assure Monsieur le Ministre d’Etat, de sa haute et spéciale considération./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel