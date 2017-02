RENCONTRE AVEC Mme FAUSTINE LOUNGE PROMOTRICE IMMOBILIERE AU QUARTIER BITENG MAETUR A YAOUNDE AU CAMEROUN :: CAMEROON Nous sommes allés à la rencontre de Mme Faustine Lounge, promotrice immobilière qui vit entre la France et le Cameroun.

#FrancsCfa Mme Faustine Lounge bonjour et merci de nous recevoir.

Bonjour camer.be et merci de me donner la parole dans votre média que je suis tous les jours.

Tout d’abord comment êtes-vous entrée dans les affaires ?

Déjà toute petite, j’ai toujours aimé faire le commerce, j’ai commencé d’abord dans ma petite cellule familiale, j’ai ouvert un restaurant au quartier Essos à Yaoundé en face de Ben le boucher après deux ans je m’en suis lassée, j’ai alors décidé de me lancer dans l’immobilier.

Pouvez-vous nous décrire vos appartements à louer en quantités et caractéristiques ?

Je dispose d’un appartement meublé et climatisé de 100 m² qui a 3 chambres, deux salles de bain, eau chaude, une cuisine équipée avec frigo, micro onde, machine à laver télévision câblée avec agents de sécurité 24 H sur 24, parking gratuit puis de 15 appartements de 80 m² avec deux chambres, une salle de bain une cuisine et les mêmes caractéristiques fonctionnelles. La location se fait à la journée, à la semaine ou au mois, les clients peuvent aussi louer non meublés.

Parlez nous des prix de vos locations meublées à la journée par exemple.

Pour 100 m² ça s’élève à 50 € la journée (32.000 francs CFA), pour 80 m² 32 € (21.000 francs CFA).

Mme Faustine Lounge nous vous remercions pour votre accueil et vous souhaitons bonne chance dans vos affaires !

C’est moi qui vous remercie et vous souhaite une bonne continuation !



Contacts de Faustine Lounge :

France +336 50 07 64 75

Cameroun : +237 670 298 864

faustineloungeimmobilier78@yahoo.com

http://faustineloungeimmobilier.com