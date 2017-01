Cameroun: Qui gère la Panthère Sportive du Ndé ? :: CAMEROON Sans attendre le coup d’envoi de l’arbitre, le match qui oppose les 2 « PCA », s’apparente déjà au copié-collé du scénario Tonnerre ou Canon de Yaoundé.

#AssembléeGénérale Qui gagnera le face à face Wandja Zacharie-Chantal Lewat ? Les deux protagonistes savent bien qu’ils sont sur des chemins sinueux, mais personne ne se résigne guère. De sources dignes de foi, Chantal Lewat, Directrice de l’hôtel Lewat à Douala dont le promoteur n’est d’autre que son père géniteur, aurait rencontrée ces jours, quelques élites et les chefs traditionnels, « dans l’optique d’impulser une nouvelle dynamique, instaurer le climat de dialogue entre tous ceux qui se réclament fille ou fils du Ndé », déclare notre informateur. De son côté, d’autres sources plus que dignes de foi, nous renseignent que Zacharie Wandja n’a pas besoin de porter des gants pour affronter la « professionnelle de l’hôtellerie ». L’expert forestier et homme d’affaire ayant fait fortune dans le bois, va de réunions en réunions pour essayer de reconstituer une Panthère du Ndé mise en lambeaux depuis près de 4 ans.

Explications

Cela n’a fait l’ombre d’aucun doute. L’équipe mythique a bel et bien participé au championnat ligue 1 courant saison 2015-2016. Il n’y a pas eu de bicéphalisme à la tête dirigeante. Zacharie W était PCA quand Calvin Djapa occupait les fonctions de directeur général. Bilan de la saison, Panthère du Ndé termine dans le trio des relégués en ligue 2. Des leçons tirées, il fallait reculer pour mieux sauter. Wandja seul sur la ligne de touche, organise un Conseil d’Administration le 6 novembre 2016. Rien n’y a été fait dans le respect des règles de l’art. Des grands plats étaient rangés dans des petits. C’était la confusion et le désordre total. Le camp opposé à Wandja a montré que la situation, même si attisant la crise, l’arrangeait. En plein conseil, le PCA suspend la réunion et claque la porte. L’on ne le retrouve que dans un quotidien où il dit ne plus parler de la Panthère. Dans une assemblée d’élites quelques jours plus tard, il explique ce qu’il laissait entendre dans l’interview à lui accordée. Selon ses déclarations, il était impérieux de monter une équipe solide et rejoindre la ligue 1 la saison prochaine, donc ne plus parler de la Panthère

seulement dans le sens négatif, faire le point sur ce qui s’est passé pendant le conseil avorté au Préfet et à la LFPC, organiser enfin une Assemblée générale en respectant des textes et réglementations en vigueur.

Lewat Chantal, ange ou démon ?

Comment arrive-t-elle dans la tanière ? A-t-elle été au moins administrateur ou actionnaire ? A-t-elle déjà participé à une rencontre de la Panthère ou tout au moins à un match de football ? « On ne sait pas si elle est noire, brune, courte, géante, belle, laide, gentille, belliqueuse, sérieuse, rusée, mythomane comme l’autre. Nous n’en savons rien. Au moins son père apparait sporadiquement à Bangangté dans des certaines cérémonies funèbres», a lancé un supporter.

De toutes les façons,est depuis le 6 novembre 2016, et ce selon « certains frondeurs, fossoyeurs, imposteurs de l’équipe dirigeante», PCA de la Panthère du Ndé. Ce jour du 6 novembre,brillait curieusement par son absence aux travaux qui l’ont conduits « on ne sait pas quelle alchimie » à ce poste. « Même après lui avoir forcé la main, elle n’était pas intéressée. Je sais qu’on lui a exercé une énorme pression pour qu’elle cède finalement. Une femme comme elle qui a encore un peu de scrupule, ne peut pas être actrice d’une telle imposture », martèle le supporter. Le cabinet du Notaire représenté par ses collaborateurs présent a-t-il dressé un rapport notarié, toute chose qui validerait le conseil ? Les experts du droit disent que la notaire ne peut pas prendre de tels risques. « Des administrateurs ont été cooptés, le délai de convocation n’a pas été respecté. Célestine ketcha qui se dit présidente d’honneur a présidé la séance en présence du PCA, pour ne pas parler de quorum, sont à notre sens, des dérives grossières, passibles de poursuites judiciaires», explique un homme de droit.

La situation telle que décrite, est éminemment grave. La mairesse de Bangangté est-elle finalement celle qui fait et défait des hommes de l’équipe de tout un peuple ? Dans les chaumières, l’on parle d’une convocation d’Assemblée générale ordinaire par Wandja Zacharie ces jours dans les prérogatives qui lui sont dévolues. La panthère du Ndé, sortira-t-elle enfin de la crise intestine et de gestion après cette assemblée générale?

L’on ne perd rien à attendre. Sauf qu’il ne faut pas trop attendre, la LFPC attend affilier les clubs avec le rapport dûment notarié d’une assemblée générale.