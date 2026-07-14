CAMEROUN :: Apres 37 jours le « Court séjour privé en Europe » de Paul Biya fait débat :: CAMEROON

Depuis le 7 Juin 2026, Paul Biya, président du Cameroun et chef d’Etat est En Europe. 37 Jours après, des langues se délient pour demander son retour au Pays. Le débat est sur la place publique, les idées s’entrechoquent. Les unes aussi contradictoires que les Aux autres.

Au départ, le communiqué du cabinet civil de la présidence était plutôt laconique « Le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, a quitté Yaoundé ce dimanche 07 juin 2026 en milieu de journée, en compagnie de Son Epouse, Madame Chantal BIYA, pour un court séjour privé en Europe »

Et sa suite plutôt restreinte, réduite au stricte minimum « Le Chef de l'Etat est accompagné dans ce voyage d'une Suite Officielle dont la composition se présente ainsi qu'il suit MM. Samuel MVONDO AYOLO, Ministre, Directeur du Cabinet Civil de la Présidence de la République ; Vice-Amiral FOUDA Joseph, Conseiller Spécial à la Présidence de la République ; Simon Pierre BIKELE, Chef du Protocole d'Etat. »

Cette délégation réduite au dernier carré autour du Président venait conforter l’opinion publique sur le caractère bref et véritablement privé du chef de l’Etat en Europe. On a même spéculé sur un repos bien mérité après une élection présidentielle qui l’porté pour la 7e fois consécutive à la tête de l’Etat. On était d’autant plus rassuré Le gouvernement du Cameroun a publié un communiqué démentant un article de Jeune Afrique consacré au séjour du président Paul Biya en Europe. « Le Gouvernement de la République tient à confirmer que le Chef de l’Etat est bel et bien à Genève en Suisse, mais ne séjourne nullement dans un quelconque établissement hospitalier, de même qu’il fait savoir que son état de santé ne nécessite point une prise en charge médicale à la mesure de celle que laisse entendre « Jeune Afrique »

On était encore à penser que la finalité du départ de Paul Biya en Europe repose essentiellement sur ses affaires privées que 37 jours après, les langues commencent à se délier au sein de l’opinion publique « Nous l’avons élu président pour qu’il s’occupe des affaires de la République à Yaoundé et non à partir de l’Europe » La polémique enfle et se transporte sur les écrans de télévision. Au court de son programme Espace Minée, Info Tv, une télévision qui émet à partir de Yaoundé, capitale politique et siège des institutions a posé le problème, sous forme d’interrogation « Court séjour privé » de Paul Biya, pourquoi ça fait polémique ?

Le débat s’est envenimé faisant transpirer une seule préoccupation « nous voulons voir notre président » Au demeurant, la présence de Paul Biya en tant qu’institution est rassurante pour la bonne marche des affaires de la République et le suivi des dossiers. En conséquence, son « court séjour privé » qui ne cesse de s’allonger pose un problème à la Nation toute entière qui attend un nouveau gouvernement annoncé par le chef de l’Etat lui-même.

Seulement, le président de la République n’est redevable de rien. Face au vide juridique régulant le séjour du chef de l’Etat hors du pays, il peut rester ad vitam aeternam à l’estranger. Valère Bessala, homme politique et leader de La Jouvence s’en est offusqué en pointant du doigt la constitution « l’absence du président n’est pas légalisée. Nous sommes dans une vacuité constitutionnelle »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp