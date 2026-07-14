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© Camer.be : Léandre Ndzié
- 14 Jul 2026 09:59:17
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CAMEROUN :: Madiba Run 4 Health : Douala célèbre le sport, la santé et la convivialité :: CAMEROON
La ville de Douala a vécu, le week-end dernier, une nouvelle édition réussie du Madiba Run 4 Health, un événement devenu incontournable dans le calendrier sportif camerounais. Entre performances athlétiques, actions de sensibilisation et animations culturelles, cette initiative portée par UCB a une nouvelle fois réuni des milliers de participants autour des valeurs du sport et du bien-être.
Dès les premières heures de la matinée, les coureurs du semi-marathon (21 km), de la course de 10 kilomètres et les participants au Walkathon ont investi les principales artères de la capitale économique. Toutes les épreuves ont convergé vers le stade de la Réunification de Bépanda, où le public est venu nombreux célébrer les exploits des athlètes.
Comme lors des précédentes éditions, les coureurs kényans ont imposé leur rythme sur le semi-marathon. Chez les femmes, Marion Jepkoech a franchi la ligne d'arrivée en tête, devant la Tchadienne Fraida Hassanatie, tandis que la Kényane Sharon Kipechumba a complété le podium.
Dans la course masculine, le Kenya a confirmé sa domination avec la victoire de Geoffrey Kipchirchir Kirwa, suivi de son compatriote Festus Kipngetich Kipruto. Le Camerounais Abel Junior Bilong a néanmoins réussi à s'inviter sur le podium en décrochant une méritoire troisième place devant son public.
Les couleurs nationales ont toutefois été à l'honneur sur l'épreuve de 10 kilomètres. Chez les dames, Liliane Nguetsa s'est adjugé la première place devant Otomo Medounga, alors que Macceline Ninying a terminé troisième. Chez les hommes, Jean Bahoussou s'est imposé devant Ibrahim Zakarinadou et Hamidou Hamidou, confirmant la belle prestation des athlètes camerounais.
Les meilleurs performeurs du semi-marathon ont été récompensés à la hauteur de leurs performances. Le vainqueur est reparti avec une prime de 3 millions de FCFA, le deuxième a reçu 2 millions de FCFA et le troisième 1 million de FCFA, en plus de nombreux cadeaux offerts par les partenaires de la compétition.
Au-delà des courses, le Village du Marathon, aménagé au stade de la Réunification, a constitué un véritable espace de rencontre et de découverte. Pendant plusieurs jours, les visiteurs ont pu profiter de foires commerciales, d'espaces de dégustation, de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques de santé ainsi que de nombreuses animations destinées à toute la famille.
L'événement s'est clôturé dans une ambiance festive avec un grand concert réunissant plusieurs artistes de renom, notamment Locko et Phil Bill, qui ont offert un spectacle très apprécié du public.
À travers le Madiba Run 4 Health, UCB confirme sa volonté de promouvoir un mode de vie sain en encourageant la pratique du sport, la prévention sanitaire et le vivre-ensemble. Plus qu'une simple compétition, cette manifestation s'affirme désormais comme un rendez-vous citoyen qui conjugue performance sportive, engagement communautaire et divertissement.
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