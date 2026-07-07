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COUPE DU MONDE 2026: LA BELGIQUE ELIMINE TRUMP ET SA FIFA
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COUPE DU MONDE 2026: LA BELGIQUE ELIMINE TRUMP ET SA FIFA :: BELGIUM

MAIS ATTENTION, LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN N'A PAS DIT SON DERNIER MOT...

Malgré la présence sur le terrain de Balogun, le match du 6 juillet 2026 à Seattle a tourné à la correctionnelle pour la sélection américaine. La Belgique a écrasé les États-Unis 4-1, éliminant les hôtes du tournoi sous les yeux d'un public mondial largement hostile à cause de l'affaire du coup de fil du président américain passé à la FIFA pour demander l'annulation du carton rouge du meilleur joueur américain lors de cette coupe du monde.

Après le coup de sifflet final, le compte officiel de l'équipe nationale belge a publié une photo des célébrations accompagnée d'un cinglant « Overturn this » (« Annulez ça »), tournant définitivement en dérision l'interventionnisme de la FIFA et de Donald Trump.

Mais attention, l'ogre américain n'a pas dit son dernier mot. Que les Belges se retiennent un peu. Le dernier coup de Donald Trump lors de cette compétition pourrait justement être la demande en annulation de la victoire belge. L'homme ne recule devant aucun scandale. S'il a pu refouler un arbitre somalien retenu pour officier lors de cette coupe du monde, ce n'est pas l'annulation de la large victoire de la Belgique face aux États-Unis que Trump ne peut pas obtenir. L'argument est tout trouvé : on ne gagne pas l'équipe de football américaine par plus de 2 (deux) buts à zéro. Malheureusement la Belgique en a enfilé 4 aux hommes de Trump. Ça ne va pas se pas se passer comme ça...
Rassurez-vous : c'est de l'humour belge...

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