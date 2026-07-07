Camer.be
Tony O. Elumelu prend sa retraite DU GROUPE UNITED BANK FOR AFRICA
AFRIQUE :: ECONOMIE

AFRIQUE :: Tony O. Elumelu prend sa retraite DU GROUPE UNITED BANK FOR AFRICA

DÉPART À LA RETRAITE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RICA DU GROUPE UNITED BANK FOR AF RICA ET NOMINATION DE SON SUCCESSEUR.

United Bank for Africa Plc annonce que M. Tony O. Elumelu, CFR, président du Conseil d'administration du Groupe UBA, prendra sa retraite du Conseil d'administration de UBA le 21 août 2026, à l'issue de la durée maximale de mandat de douze 12 ans prévue pour les administrateurs non exécutifs des banques par la Banque centrale du Nigeria.

Lors de sa réunion tenue le 6 juillet 2026, le Conseil d'administration a accepté le départ à la retraite de M. Elumelu et a élu M. Emmanuel N. Nnorom, administrateur non exécutif de la Banque, pour lui succéder, avec effet au 21 août 2026.

Le Conseil d'administration tient à exprimer sa profonde gratitude à M. Elumelu pour son leadership visionnaire et sa contribution exceptionnelle à la vision stratégique ainsi qu'au renforcement institutionnel du Groupe UBA.

Le mandat de M. Elumelu constitue un chapitre déterminant de l'histoire du Groupe. Sous sa direction, UBA s'est transformée en une institution panafricaine présente dans 20 pays africains et 4 centres financiers internationaux, au service de plus de 50 millions de clients.

M. Nnorom est expert-comptable agréé et justifie de plus de quarante années d'expérience dans les domaines de la banque, de la finance et de l'audit. Il apporte à cette fonction une solide expérience de leadership ainsi qu'une connaissance approfondie de l'institution UBA.

À l'occasion de son départ à la retraite, M. Tony O. Elumelu, CFR, a déclaré : « Servir United Bank for Africa a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière. UBA a su bâtir une position concurrentielle unique, tant en Afrique qu'à l'échelle mondiale, et je quitte le Conseil d'administration avec une grande confiance dans l'avenir de la Banque. Emmanuel Nnorom est un dirigeant intègre, expérimenté et doté d'un excellent jugement. Je suis convaincu que la Banque continuera à prospérer sous sa direction. »

À la suite de sa nomination, M. Emmanuel N. Nnorom a déclaré : « Je suis honoré de la confiance que le Conseil d'administration m'accorde et pleinement conscient de l'héritage que je reçois. Je me réjouis de travailler avec mes collègues du Conseil, l'équipe de direction et l'ensemble de nos collaborateurs présents sur tous nos marchés afin de maintenir la dynamique de croissance de UBA et de continuer à créer de la valeur durable pour nos actionnaires, nos clients et l'ensemble de nos parties prenantes. »

United Bank for Africa Plc est la banque d’envergure mondiale de l'Afrique. Présente dans vingt pays africains ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA propose des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels. La Banque est un acteur majeur de l'inclusion financière et met en œuvre des technologies de pointe. UBA figure parmi les plus importants employeurs du secteur financier en Afrique, avec 25 000 collaborateurs à l'échelle du Groupe et plus de 50 millions de clients dans le monde.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Tony O. Elumelu prend sa retraite DU GROUPE UNITED BANK FOR AFRICA
Le Gabon claque la porte à l'UE : les thoniers européens virés des eaux gabonaises
Whisky en sachet : l'ultimatum qui va faire trembler l'économie informelle
Le BIR débarque à Douala : le port passe sous protection militaire
Camair-Co en 2025 : l'argent public ne comble pas les pertes
15 tonnes d'or volatilisées : le scandale qui ébranle le Cameroun
Louis Paul Motaze : « La SONARA sera une raffinerie nouvelle génération »
Le Cameroun veut produire son propre blé
Danpullo Air Line : 500 milliards pour révolutionner le ciel camerounais
Zébé : barricades et colère autour des frais de transport Cameroun-Tchad
Kribi : 2,6 milliards FCFA pour faire du port un géant logistique
77 PCA illégaux, 40 milliards perdus : le scandale des entreprises publiques
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:24
Bac 2026 : correcteurs non payés, résultats menacés

Bac 2026 : correcteurs non payés, résultats menacés
12:21
L'église d'Otetek ovationne Aba'a Oyono, ignore le ministre

L'église d'Otetek ovationne Aba'a Oyono, ignore le ministre
12:06
Politique Le Mrc Ouest trace sa perspective pour 2027 à Baham

Politique Le Mrc Ouest trace sa perspective pour 2027 à Baham
11:33
Tony O. Elumelu prend sa retraite DU GROUPE UNITED BANK FOR AFRICA

Tony O. Elumelu prend sa retraite DU GROUPE UNITED BANK FOR AFRICA
11:09
COUPE DU MONDE 2026: LA BELGIQUE ELIMINE TRUMP ET SA FIFA

COUPE DU MONDE 2026: LA BELGIQUE ELIMINE TRUMP ET SA FIFA

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo