Cameroun - Roger Ndoumin : le fils qui a renié le nom Biya

Roger Ndoumin, fils cadet de Paul Biya et de Jeanne Irène Biya, a choisi de ne pas porter le nom de son père. Entre rumeurs d'assassinat et héritage, plongée dans l'histoire de cet homme mystérieux.

Alors que Franck Biya occupe le devant de la scène, son frère cadet, Roger Ndoumin, mène une vie discrète, loin des projecteurs. Un choix de vie qui interroge sur les dessous de la famille présidentielle camerounaise.

Il est le fils de Paul Biya, mais il ne porte pas son nom. Il est l'héritier d'une des familles les plus puissantes d'Afrique, mais il vit dans l'ombre. Roger Ndoumin, le cadet des deux fils de Jeanne Irène Biya et du président camerounais, est un mystère.

Tandis que son frère aîné, Franck Biya, est régulièrement évoqué dans les cercles du pouvoir, Roger Ndoumin s'est volontairement effacé. Selon des rumeurs persistantes, il aurait refusé de porter le nom de son père après la mort de sa mère, préférant le nom de celle-ci : Ndoumin.

Pourquoi ce choix ? Que cache ce rejet ? Et quel rôle pourrait-il jouer dans l'avenir du Cameroun ? Plongée dans l'histoire méconnue du fils qui a dit non à Biya.

Roger Ndoumin, un fils dans l'ombre de Biya

Né de l'union entre Paul Biya et Jeanne Irène Biya, Roger Ndoumin est, avec Franck Biya, l'un des deux fils du couple. Si Franck est parfois évoqué dans les médias, Roger, lui, est resté dans l'ombre. Très discret, on sait peu de choses sur lui.

Son nom même est un choix. Alors que son frère porte le nom de leur père, Roger a opté pour le nom de sa mère, Atcham Ndoumin. Un choix qui, selon les rumeurs, serait lié aux circonstances dramatiques de la mort de Jeanne Irène Biya.

Une mère protectrice

Jeanne Irène Biya, née Atcham Ndoumin, était une femme discrète mais influente. Mère de deux fils, elle était décrite comme « digne, discrète, élégante et généreuse ».

Selon certaines sources, elle aurait pris conscience très tôt des dangers du pouvoir. Elle aurait alors décidé d'éloigner son fils cadet, Roger, de l'entourage présidentiel pour le protéger. Un geste de mère qui aurait scellé le destin de Roger.

Le drame du 29 juillet 1992

Le 29 juillet 1992, Jeanne Irène Biya s'éteint subitement à Yaoundé. Officiellement, des suites d'une « courte maladie ». Mais très vite, les rumeurs les plus folles enflent. On murmure qu'elle a été assassinée sur ordre de son mari.

Des livres comme « Sang pour sang » d'Ebale Angounou alimentent ces thèses. Selon l'auteur, Jeanne Irène, fatiguée de cette vie « luxueuse mais malheureuse », aurait posé le problème de la séparation. Elle aurait confié des secrets à ses confidentes, les religieuses de Djoum, qui auraient ensuite été assassinées.

Le choix de Roger Ndoumin

C'est dans ce contexte tragique que Roger Ndoumin aurait fait son choix. Après la mort de sa mère, il décide de s'éloigner définitivement de la famille présidentielle. Il renonce au nom de son père et prend celui de sa mère : Ndoumin.

« Il se murmure d'ailleurs que Irène sachant qu'elle allait être assassinée demanda à ce que ses enfants soient épargnés », rapporte le texte. Une demande qui, si elle est vraie, témoignerait de la lucidité de la première dame face aux dangers qui la menaçaient.

Un homme mystérieux

Aujourd'hui, Roger Ndoumin reste un mystère. On sait très peu de choses sur ses activités. Il vit à l'écart, loin des luttes de pouvoir et des intrigues de la cour présidentielle.

Pourtant, certains observateurs estiment qu'il pourrait bien être l'héritier désigné de Paul Biya. « Peut-être c'est à lui que Biya au final confiera son héritage, c'est-à-dire ses biens à l'étranger », suggère le texte.

L'héritage en jeu

La question de la succession de Paul Biya est un sujet brûlant au Cameroun. Entre Franck Biya, Chantal Biya et les différents clans qui se disputent l'influence, l'avenir du pays est incertain.

Roger Ndoumin, par son silence et sa discrétion, pourrait bien être celui qui, au final, récupérera les biens et l'héritage du président. Un scénario que beaucoup jugent plausible, tant Roger Ndoumin semble avoir été préservé des luttes intestines.

Un symbole fort

Au-delà des spéculations, l'histoire de Roger Ndoumin est un symbole. Celui d'un fils qui a choisi de se distancer de son père, un président tout-puissant. Celui d'un homme qui a préféré l'ombre à la lumière, la discrétion au pouvoir.

« Il y a beaucoup d'aboyeurs qui se revendiquent créatures de Biya, tandis que les fils mêmes qui ont la véritable légitimité et filiation avec Biya sont au calme », souligne le texte. Une observation qui en dit long sur la nature du pouvoir au Cameroun.

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