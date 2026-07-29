Camer.be
ICT University annonce la tenue du Sommet des TIC pour l'Afrique, défi de l'innovation technologique
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun - ICT University annonce la tenue du Sommet des TIC pour l'Afrique, défi de l'innovation technologique

Le Sommet TIC pour l'Afrique  édition 2026 est l'un des principaux rassemblements africains dédiés aux technologies et à l'innovation qui se tient du 4 au 7 août prochain à Yaoundé au Cameroun.

Organisé par l'Université des TIC de Yaoundé, au Cameroun ( ICT University), il réunit étudiants, jeunes entrepreneurs, chercheurs, développeurs de logiciels, innovateurs, chefs d'entreprise, décideurs politiques, investisseurs et experts en technologies de toute l'Afrique afin d'échanger sur la manière dont les technologies numériques peuvent contribuer à résoudre les problèmes concrets du monde réel.

Ce sommet vise à : promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat ; présenter les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la fintech, la santé numérique et l'agriculture intelligente.Tout en offrant des opportunités d'apprentissage par le biais de conférences, d'ateliers et de tables rondes. 

Mettre en relation de jeunes innovateurs avec des mentors, des investisseurs et des partenaires potentiels ; encourager des solutions concrètes contribuant au développement durable de l'Afrique sont quelques objectifs de cette édition.

Le thème choisi pour cette édition 2026 s'intitule « Les innovateurs africains de demain  : moteurs de l'innovation numérique pour un développement inclusif»,  pour le comité scientifique c’est un appel lancé aux jeunes Africains pour qu’ils deviennent des créateurs de solutions, et non de simples consommateurs de technologie. 

Le comité d'organisation pour cette édition est à la recherche des solutions audacieuses , innovantes et percutantes capables d'accélérer le développement durable de l'Afrique pour y parvenir le challenge regroupe les interuniversitaires et interlycée qui travailleront sur la base des défis d'Innovation technologique et défis de l'innovation technologique ( équipe de 3 membres maximum) dans les catégories éducation, soins de santé, agriculture et finance .

Les cagnottes pour ce sommet se présentent ainsi que suit: défi de l'innovation technologique le gagnant remportera une cagnotte d'un million de FCFA ; défi d'Innovation technologique Tic :500 mil pour le 1er finaliste ; défi d'Innovation technologique du  CT : 250 mil pour le 2ème finaliste.

On note enfin de compte que le Président du Conseil d'administration, Université des TIC de Yaoundé, Cameroun Pr. Victor Mbarika, par ailleurs cheville ouvrière de cette édition prendra part à ce sommet qui se tient du 4 au 7 août prochain dans les locaux d'ICT University Yaoundé, Cameroun .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Jeanne Irène Biya : 34 ans après ou chronique d'une mémoire piétinée
ICT University annonce la tenue du Sommet des TIC pour l'Afrique, défi de l'innovation technologique
Disparition de Charlotte Meyo : retrouvée morte dans la rivière Mfoulou
Extrême-Nord : un chef de village soupçonné de braquage
L’Ambassadrice de Suisse et le Consul du Royaume du Maroc à CIMENCAM Nomayos
Braquage à Ekounou : un enfant tué, son père blessé
TECNO présente EllaClaw, et l’utilisation de l’IA dans les tâches quotidiennes
Accusation sans preuve : l’avocate de la famille Zogo réplique
Fin du détachement de Modeste Mopa au FMI : le retour qui fait trembler Yaoundé
Il meurt chez sa maîtresse : l'épouse découvre le corps
Le pari de Yaya Ousman Batchamen sur le marché des ascenseurs au Cameroun
Tournoi Super Heli : Compte à rebours lancé sur supergooal.cm
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:35
Jeanne Irène Biya : 34 ans après ou chronique d'une mémoire piétinée

Jeanne Irène Biya : 34 ans après ou chronique d'une mémoire piétinée
17:27
Louis Marie Kakdeu:La survie du Cameroun dépend de la conclusion d’un nouveau programme avec le FMI

Louis Marie Kakdeu:La survie du Cameroun dépend de la conclusion d’un nouveau programme avec le FMI
14:39
Roger Ndoumin : le fils qui a renié le nom Biya

Roger Ndoumin : le fils qui a renié le nom Biya
13:24
Jeanne Irène Biya : assassinée ou malade ?

Jeanne Irène Biya : assassinée ou malade ?
11:56
Affaire Zogo : l'avocate qui défend Ngoh Ngoh

Affaire Zogo : l'avocate qui défend Ngoh Ngoh

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo