Cameroun - ICT University annonce la tenue du Sommet des TIC pour l'Afrique, défi de l'innovation technologique

Le Sommet TIC pour l'Afrique édition 2026 est l'un des principaux rassemblements africains dédiés aux technologies et à l'innovation qui se tient du 4 au 7 août prochain à Yaoundé au Cameroun.

Organisé par l'Université des TIC de Yaoundé, au Cameroun ( ICT University), il réunit étudiants, jeunes entrepreneurs, chercheurs, développeurs de logiciels, innovateurs, chefs d'entreprise, décideurs politiques, investisseurs et experts en technologies de toute l'Afrique afin d'échanger sur la manière dont les technologies numériques peuvent contribuer à résoudre les problèmes concrets du monde réel.

Ce sommet vise à : promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat ; présenter les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la fintech, la santé numérique et l'agriculture intelligente.Tout en offrant des opportunités d'apprentissage par le biais de conférences, d'ateliers et de tables rondes.

Mettre en relation de jeunes innovateurs avec des mentors, des investisseurs et des partenaires potentiels ; encourager des solutions concrètes contribuant au développement durable de l'Afrique sont quelques objectifs de cette édition.

Le thème choisi pour cette édition 2026 s'intitule « Les innovateurs africains de demain : moteurs de l'innovation numérique pour un développement inclusif», pour le comité scientifique c’est un appel lancé aux jeunes Africains pour qu’ils deviennent des créateurs de solutions, et non de simples consommateurs de technologie.

Le comité d'organisation pour cette édition est à la recherche des solutions audacieuses , innovantes et percutantes capables d'accélérer le développement durable de l'Afrique pour y parvenir le challenge regroupe les interuniversitaires et interlycée qui travailleront sur la base des défis d'Innovation technologique et défis de l'innovation technologique ( équipe de 3 membres maximum) dans les catégories éducation, soins de santé, agriculture et finance .

Les cagnottes pour ce sommet se présentent ainsi que suit: défi de l'innovation technologique le gagnant remportera une cagnotte d'un million de FCFA ; défi d'Innovation technologique Tic :500 mil pour le 1er finaliste ; défi d'Innovation technologique du CT : 250 mil pour le 2ème finaliste.

On note enfin de compte que le Président du Conseil d'administration, Université des TIC de Yaoundé, Cameroun Pr. Victor Mbarika, par ailleurs cheville ouvrière de cette édition prendra part à ce sommet qui se tient du 4 au 7 août prochain dans les locaux d'ICT University Yaoundé, Cameroun .

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