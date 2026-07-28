France - FESTIVAL EMUNÈ KWAMBÈ 2026: à Villejuif, la diaspora Sawa écrit une nouvelle page de son histoire

FESTIVAL EMUNÈ KWAMBÈ 2026

Villejuif (France), 25 juillet 2026

Il y'a des rendez-vous qui dépassent le simple cadre d'une manifestation culturelle pour devenir de véritables actes de transmission. Le Festival Emunè Kwambè appartient désormais à cette catégorie. Samedi 25 juillet 2026, à Villejuif, en région parisienne, la cinquième édition de ce grand rassemblement a réuni plusieurs centaines de participants autour d'une conviction commune : préserver l'héritage Sawa, renforcer les liens entre les générations et inscrire durablement cette identité culturelle dans l'avenir.

Placée sous le thème « Racines Sawa, Patrimoine Vivant », cette édition, organisée par NGINYA SAWA, a transformé le site du 15 rue Auguste-Perret en un véritable carrefour de la mémoire, du dialogue et de la création. Responsables institutionnels, chefs traditionnels, intellectuels, écrivains, artistes, entrepreneurs, responsables associatifs et familles ont répondu présents pour célébrer une culture qui refuse l'oubli et choisit résolument la transmission.

Une ouverture solennelle sous le signe de la transmission

Dès 16 heures, le président de NGINYA SAWA, M. Dikoume Elangue, a donné le ton d'une journée placée sous le sceau de l'engagement. Dans une intervention empreinte de conviction, il a rappelé les trois piliers qui fondent l'esprit du festival : transmettre, revaloriser et fédérer.

Pour lui, la culture ne saurait se réduire à une succession de rites ou de souvenirs. Elle constitue un héritage vivant, une responsabilité collective et un formidable levier de cohésion pour les générations futures.

Cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de M. François Silvère Songue, vice-consul, représentant Son Excellence André-Magnus Ekoumou, Ambassadeur de la République du Cameroun en France.

L'événement a également été honoré par la présence de Madame Liguemoh Ondoua Madeleine, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès du Grand-Duché de Luxembourg, marraine de cette édition 2026, dont la présence est venue renforcer la dimension diplomatique et symbolique de cette rencontre.

Le Cameroun en miniature au cœur de Villejuif

Tout au long de la journée, Villejuif s'est transformée en une véritable vitrine des richesses culturelles camerounaises.

Le public a parcouru un itinéraire où se mêlaient expositions patrimoniales, ateliers littéraires, conférences, espaces de transmission, gastronomie traditionnelle, créations artisanales et défilés de mode. Chaque animation racontait une facette d'un Cameroun pluriel, souvent qualifié d'« Afrique en miniature ».

L'un des moments les plus émouvants de cette journée restera sans doute l'hommage rendu au regretté Wes Madiko, figure emblématique de la musique africaine. Un hommage porté avec émotion par son fils, rappelant combien les œuvres des grands artistes continuent d'habiter la mémoire collective et de traverser les générations.

Une diaspora qui choisit l'engagement

Au-delà des festivités, cette cinquième édition a surtout démontré la remarquable capacité d'organisation de la diaspora Sawa.

Femmes, jeunes, bénévoles, responsables associatifs et partenaires se sont mobilisés durant plusieurs mois afin d'offrir au public un événement à la hauteur des ambitions affichées. Chaque détail, de l'accueil des visiteurs à la coordination des activités, traduisait une volonté commune de faire vivre une culture dans toute sa richesse.

Cette dynamique collective s'est également illustrée par un geste particulièrement apprécié : de 21 h 30 à minuit, plusieurs artistes ont offert leurs prestations gratuitement au public. Un engagement artistique salué par les participants, symbole d'un profond attachement aux valeurs de partage, de solidarité et de promotion du patrimoine culturel camerounais.

Donatela sublime la mode africaine

Parmi les temps forts de cette édition, le défilé de Donatela, styliste-modéliste internationale venue spécialement du Cameroun, a marqué les esprits.

Sa collection, mêlant élégance contemporaine, inspirations traditionnelles et savoir-faire africain, a suscité une longue ovation. Chaque silhouette racontait une histoire, celle d'une Afrique créative, raffinée et résolument tournée vers l'avenir.

À travers ses créations, la créatrice a rappelé que la mode constitue également un puissant langage culturel, capable de transmettre une identité autant qu'un héritage.

Une vision stratégique pour structurer la diaspora Sawa

Mais Emunè Kwambè 2026 ne s'est pas limité à la célébration des traditions.

Les organisateurs ont profité de cette rencontre pour dévoiler une ambitieuse feuille de route destinée à renforcer l'organisation de la communauté Sawa à l'échelle internationale.

Trois projets majeurs ont ainsi été présentés :

l'organisation des États généraux du peuple Sawa ;

; la création d'une Fédération des Sawa d'Europe ;

; puis, à plus long terme, la mise en place d'une Confédération Sawa Internationale.

Cette vision traduit la volonté de fédérer les compétences de la diaspora afin de contribuer plus efficacement au développement économique, culturel, éducatif et social du Cameroun.

Transmettre pour mieux construire demain

Les échanges ont largement porté sur l'avenir des jeunes générations.

Pour les responsables de NGINYA SAWA, la jeunesse franco-Sawa représente aujourd'hui l'un des principaux enjeux de la communauté. La transmission de la langue, de l'histoire, des valeurs familiales et des traditions apparaît comme une priorité absolue.

La sauvegarde du patrimoine immatériel demeure également au cœur des préoccupations, notamment à travers la promotion du Mayi, du Mkam Nkam, du Makossa et de l'Ekoki, autant d'expressions culturelles qui constituent les marqueurs identitaires du peuple Sawa.

Dans cette dynamique, un Café littéraire sera organisé en octobre 2026 afin de promouvoir la langue, la littérature, l'histoire et la connaissance des territoires Sawa, créant ainsi un nouveau pont entre la diaspora et le Cameroun.

Les familles ont enfin été invitées à poursuivre cette transmission par les voyages vers les terres d'origine — notamment Kribi et Ewodi — mais également à travers la découverte de la gastronomie nationale, du Ndolè au Mbongo, véritables patrimoines culinaires porteurs de mémoire et d'identité.

Un festival qui dépasse désormais le cadre culturel

En refermant les portes de cette cinquième édition, NGINYA SAWA, avec le soutien d'Afrik Drepano, de Duala o Mulema et du Collectif des Associations Sawa, a démontré que la culture peut devenir un puissant outil de cohésion, de développement et de rayonnement.

Plus qu'un simple festival, Emunè Kwambè s'impose désormais comme un laboratoire d'idées, un espace de dialogue et une plateforme d'engagement citoyen où la diaspora réfléchit collectivement aux défis de demain.

À Villejuif, le peuple Sawa n'a pas seulement célébré son patrimoine. Il a posé les fondations d'une ambition collective : faire de son identité culturelle un moteur d'organisation, de solidarité et d'influence, au service des générations présentes et futures.

Emunè Kwambè 2026 aura ainsi livré un message fort : un peuple qui connaît ses racines possède les ressources nécessaires pour construire son avenir.

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