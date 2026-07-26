Cameroun - Meridianbet devient sponsor officiel de l'UFC Fight Night Belgrade

Meridianbet, opérateur suivi par les parieurs camerounais, devient sponsor officiel de l'UFC Fight Night Belgrade, premier événement UFC des Balkans, le 1er août 2026 à la Belgrade Arena.

Meridian Holdings Inc. (NASDAQ : MRDN) franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de marque : sa filiale Meridianbet, opérateur de paris sportifs bien connu des parieurs camerounais, s'affiche désormais aux côtés de l'UFC pour le premier événement de l'organisation jamais programmé dans les Balkans.

Un partenariat historique entre Meridianbet et l'UFC

Meridian Holdings Inc. (NASDAQ : MRDN), la « Société », a annoncé que sa filiale Meridianbet — opérateur bien connu des parieurs camerounais — a été nommée sponsor officiel de l'UFC Fight Night Serbia. Produit par l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande organisation d'arts martiaux mixtes au monde, cet événement se tiendra le 1er août 2026 à la Belgrade Arena de Belgrade, en Serbie.

L'annonce revêt une portée particulière : il s'agit du tout premier événement UFC jamais organisé dans les Balkans. Pour une région où les sports de combat jouissent d'une forte popularité, l'arrivée de l'UFC constitue un moment fort, et Meridianbet en devient l'un des partenaires de référence.

Visuel officiel : https://www.instagram.com/p/Da0A_nMjmjw/?igsh=bmJraXEyYXppcWts

Un sponsoring exclusif dans la catégorie des paris sportifs

Cet événement sera le premier de l'UFC organisé en Serbie, et Meridianbet y occupera une position privilégiée : celle de sponsor exclusif dans la catégorie des paris sportifs. Aucune autre marque de paris ne bénéficiera donc du même niveau de visibilité sur la soirée. Le partenariat comprendra :

une présence de la marque à l'intérieur de l'Octogone pendant l'événement ;

l'affichage du logo sur tous les supports marketing officiels (affiche du combat et programme des rounds) ;

une publicité diffusée à la Belgrade Arena ;

une campagne digitale et sur les réseaux sociaux de l'UFC (site web, vidéos et réseaux sociaux).

Cette combinaison de visibilité physique dans l'arène et de présence digitale permet à Meridianbet de toucher à la fois les spectateurs présents à Belgrade et l'immense audience connectée de l'UFC à travers le monde.

Une diffusion mondiale, suivie aussi depuis le Cameroun

L'événement sera diffusé en direct aux États-Unis sur Paramount+ et distribué à l'international par les partenaires de diffusion de l'UFC, touchant ainsi un public mondial. Les amateurs de MMA au Cameroun, où Meridianbet est solidement implanté, pourront eux aussi suivre la soirée et retrouver la marque sur les différents supports de l'événement.

25 ans d'histoire : la déclaration du PDG de Meridian Holdings

« C'est en Serbie que l'histoire de Meridianbet a débuté il y a 25 ans, et quel meilleur événement que le tout premier événement de l'UFC dans le pays pour célébrer cet anniversaire ? », a déclaré William Scott, PDG de Meridian Holdings. « Le sponsoring des sports de combat fait partie intégrante de notre stratégie de marque depuis longtemps, et ce partenariat avec l'un des événements sportifs les plus suivis au monde est une suite logique dans notre stratégie de développement régional et international. »

Cette prise de parole illustre la cohérence du partenariat : loin d'être une opération ponctuelle, il s'inscrit dans une stratégie de long terme axée sur les sports de combat et le développement de la marque au-delà de ses marchés historiques.

Une marque née en Serbie, présente sur trois continents

Meridianbet a été fondée en Serbie en 2001 et y est présente sans interruption depuis. Le partenariat avec l'UFC représente à ce jour l'association la plus visible de la marque avec une organisation sportive internationale. Agréé en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud, Meridianbet dirige la division B2C de Meridian Holdings, un groupe présent sur plus de 25 marchés réglementés.

Meridianbet au Cameroun

Meridianbet est présent au Cameroun et sponsorise de nombreuses équipes et associations sportives depuis plusieurs années. Ce partenariat avec l'UFC prolonge, à l'échelle mondiale, un engagement déjà bien ancré auprès des communautés sportives locales et des parieurs camerounais qui suivent la plateforme Supergooal.

Avec ce sponsoring exclusif des paris sportifs sur l'UFC Fight Night Belgrade, Meridianbet associe son nom au premier événement UFC des Balkans, célèbre ses 25 ans et renforce sa visibilité auprès d'un public mondial — du cœur de la Serbie jusqu'au Cameroun.

Jouez toujours de manière raisonnée, modérée et maîtrisée. Les offres de paris et jeux en ligne de Supergooal sont accessibles et strictement réservées aux personnes âgées de 21 ans et plus !

À propos de Meridian Holdings Inc.

Meridian Holdings Inc. (NASDAQ : MRDN), dont le siège social est situé à Las Vegas, dans le Nevada, est un groupe technologique de jeux B2B et B2C établi, présent sur plus de 25 marchés internationaux réglementés. Sa division B2C est dirigée par Meridianbet Group, un opérateur de paris sportifs et de jeux en ligne de premier plan, fondé en 2001 et agréé en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud.

La division B2B de Meridian, qui comprend le développeur de jeux Expanse Studios et la plateforme de jeux en ligne GMAG, développe, concède sous licence et distribue des technologies de jeux propriétaires à une clientèle mondiale. Parmi ses autres filiales figurent RKings Competitions (concours payants au Royaume-Uni), MexPlay (casino en ligne réglementé au Mexique) et Classics for a Cause (principal programme d'abonnements numériques et de loterie promotionnelle en Australie).

Le logiciel de la société refuse automatiquement les demandes de jeu ou de retrait provenant des États-Unis, conformément à la législation américaine. Pour plus d'informations, consultez le site www.meridian-holdings.com.

À propos de l'UFC®



L'UFC® est la première organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA), avec plus de 700 millions de fans et environ 363 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. L'organisation produit plus de 40 événements en direct chaque année dans certaines des arènes les plus prestigieuses du monde, et diffuse ses programmes auprès d'environ un milliard de foyers, abonnés à la télévision et aux plateformes numériques, dans 210 pays et territoires.

L'UFC compte parmi ses athlètes les meilleurs spécialistes mondiaux de MMA, représentant plus de 75 pays. Son offre numérique inclut UFC FIGHT PASS®, l'un des principaux services de streaming au monde dédiés aux sports de combat.

L'UFC fait partie de TKO Group Holdings (NYSE : TKO) et son siège social est situé à Las Vegas, dans le Nevada. Pour plus d'informations, rendez-vous sur UFC.com et suivez l'UFC sur Facebook.com/UFC et @UFC sur X, Snapchat, Instagram et TikTok.

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