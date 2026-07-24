Paul Biya : 2 600 jours hors du Cameroun en 43 ans

Tandis que Paul Biya bat son propre record d'absence avec 45 jours hors du Cameroun, l'analyste Aristide Mono établit un classement des absences présidentielles qui place le chef de l'État camerounais en tête de toutes les catégories.

Le 7 juin 2026, Paul Biya quittait Yaoundé pour un « court séjour privé en Europe ». 45 jours plus tard, le président camerounais, 93 ans, reste absent du triangle national. Aucune image, aucune allocution, aucune déclaration officielle.

Dans ce silence assourdissant, une voix s'élève. Aristide Mono, politologue et analyste camerounais, a publié un classement qui fait le tour des réseaux sociaux : le palmarès des absences les plus longues des présidents africains. En tête de toutes les catégories, un nom revient sans cesse : Paul Biya. Et les chiffres donnent le vertige.

45 jours et toujours pas de retour

Le 7 juin 2026, la présidence camerounaise publie un communiqué : le chef de l'État quitte Yaoundé pour un « court séjour privé en Europe ». L'expression est devenue, au fil des ans, un code. Les séjours de Paul Biya en Europe, officiellement privés, durent souvent plus de 30 jours.

Mais celui-ci est différent. 45 jours se sont écoulés. Aucune image du président, aucune apparition publique. Selon des informations de Jeune Afrique, Paul Biya se serait rendu en Suisse pour recevoir des soins dans une clinique privée de Genève. Une partie de sa famille, dont son frère et deux de ses enfants, se trouveraient aussi en Suisse.

Le gouvernement n'a fourni aucune information sur la date de son éventuel retour.

« Où est même Paul Biya ? » : le cri d'Aristide Mono

C'est l'analyste politique et activiste Aristide Mono qui a ouvert le bal. Dans un statut devenu viral, il lance : « Où est même Paul Biya ? 39 jours déjà hors du pays. Aucune image de lui. Il fait seulement quoi comme ça à l'étranger ? »

Une question simple. Une réponse qui se fait attendre.

Aristide Mono, politologue camerounais né en 1983, est directeur du Cabinet de prestations intellectuelles la Société. Connu pour ses positions critiques et son refus des clivages, il est suivi par une large audience au Cameroun et dans la diaspora. Son statut a été massivement partagé, amplifiant le débat sur l'absence présidentielle.

Le classement des absences records

Mono a établi une classification qui fait date. Catégorie A Les plus longues absences continues pour raisons de santé :

Président Pays Durée Ali Bongo Ondimba Gabon 5 mois (environ 150 jours) Muhammadu Buhari Nigeria 103 jours (2017) Umaru Yar'Adua Nigeria 90 jours (2009-2010) Abdelaziz Bouteflika Algérie 81 jours (2013)

Ali Bongo a été victime d'un AVC le 24 octobre 2018 lors d'un séjour en Arabie Saoudite. Muhammadu Buhari a passé 103 jours à Londres pour des raisons médicales non divulguées. Umaru Yar'Adua a quitté le Nigeria le 23 novembre 2009 pour se faire soigner en Arabie Saoudite et n'est revenu que trois mois plus tard. Abdelaziz Bouteflika a été hospitalisé 80 jours à Paris en 2013 après un AVC.

Catégorie B Les plus longues absences continues pour raisons non médicales :

Président Pays Particularité Paul Biya Cameroun Record absolu

Puisque ses gouvernements démentent toujours les rumeurs sur son état de santé lorsqu'il s'absente longtemps, Biya se distingue dans cette catégorie.

Catégorie C Les plus longues absences cumulées :

Président Pays Cumul Paul Biya Cameroun Environ 2 600 jours

2 600 jours hors du Cameroun : le chiffre qui donne le vertige

Depuis son arrivée au pouvoir en novembre 1982, Paul Biya aurait passé environ 2 600 jours hors du Cameroun soit près de 7 ans, dont 6 au titre de « séjours privés » (sans nouvelles de lui). Cela représente environ 15 à 16 % de la totalité de son règne.

Pour parler terre à terre, lorsqu'on additionne le nombre de jours que Paul Biya a déjà passés à l'étranger depuis 1982, on se rend compte qu'il a déjà fait près de 7 ans en train de diriger le Cameroun depuis un lieu inconnu, hors du pays.

Un rapport de la BBC avait déjà révélé en 2018 que les pays préférés du chef de l'État camerounais sont la Suisse, où il a passé 650 jours, et la France, 372 jours. Des séjours dont le coût est estimé à des dizaines de milliards de francs CFA.

Une absence qui interroge sur la continuité de l'État

Au-delà des records, cette absence prolongée soulève des questions constitutionnelles. L'Union démocratique du Cameroun, parti d'opposition, a appelé à de la transparence pour garantir « la stabilité de la République ». Le député d'opposition Jean Michel Nintcheu a saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il constate la vacance du pouvoir.

Des universitaires comme Jean Calvin Aba'a Oyono ont également formulé cette demande.

De son côté, le parti présidentiel tente de rassurer. « Le pouvoir n'est pas vacant et le Lion n'est pas parti. Il est encore là », a écrit Christophe Mien Zok, directeur des organes de presse du RDPC. « Jusqu'à preuve du contraire, Paul Biya reste l'unique cocher de l'attelage et de la caravane Cameroun » .

Pourtant, en avril 2026, les députés ont approuvé la réintroduction du poste de vice-président, qui serait le premier à succéder à Biya. Mais le poste n'a toujours pas été pourvu.

Le silence qui devient assourdissant

En 2024, après une absence prolongée similaire, le gouvernement avait interdit les discussions sur la santé de Biya. Cela n'avait pas empêché les rumeurs de circuler. Cette fois, le silence est encore plus pesant.

Comme le résume Aristide Mono dans son analyse, la question n'est plus seulement « Où est Paul Biya ? » mais aussi « Le Cameroun est-il encore gouverné ? » .

Qu'en pensez-vous ? Un président peut-il gouverner depuis l'étranger ? Débattez en commentaires.

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