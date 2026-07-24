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Michel FOSSO élevé au rang de Chef de la Communauté Bamougoum de l'Ouest
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Cameroun :: Michel FOSSO élevé au rang de Chef de la Communauté Bamougoum de l'Ouest

De la réussite entrepreneuriale à l'engagement communautaire : Michel FOSSO élevé au rang de Chef de la Communauté Bamougoum de l'Ouest

Le Directeur Général de la CAPLAMI, Michel Fosso, vient d'être nommé Chef de la communauté Bamougoum de l'Ouest par décision royale de Sa Majesté Moumbe Fotso Mitterrand. Une distinction qui récompense le parcours exemplaire d'un homme de vision, de courage et de persévérance.

 

Le mérite finit toujours par trouver son chemin. Soh mbè mengam, c’est le titre honorifique attribué au Directeur Général de la CAPLAMI, Michel Fosso, qui franchit une nouvelle étape dans son parcours exceptionnel. Par Décision Royale n°201/SC/CSPDCB du 24 juillet 2026, Sa Majesté Moumbe Fotso Mitterrand, Chef Traditionnel de Premier Degré du Groupement Bamougoum, l'a officiellement nommé Chef de la communauté Bamougoum de l'Ouest.

Cette distinction, loin d'être un simple titre honorifique, vient consacrer le parcours d'un homme dont la détermination, le sens du travail et l'attachement à ses racines n'ont jamais cessé d'inspirer. Figure bien connue du monde entrepreneurial camerounais à travers la CAPLAMI, Michel Fosso s'est imposé au fil des années par sa capacité à relever les défis, à créer de la valeur et à fédérer les énergies autour de projets ambitieux.

Son histoire est celle d'un homme qui n'a jamais renoncé face aux obstacles. Guidé par une vision claire, il a bâti sa réussite avec patience, discipline et persévérance, démontrant que le succès est avant tout le fruit d'un engagement constant et d'un travail acharné.

En lui confiant la responsabilité de conduire la Communauté Bamougoum de l'Ouest, la Chefferie Supérieure de Premier Degré du Groupement Bamougoum reconnaît non seulement ses qualités humaines et son leadership, mais également sa capacité à rassembler et à porter haut les valeurs de solidarité, d'unité et de développement.

Cette nomination apparaît ainsi comme une récompense méritée pour un homme dont le courage et la ténacité continuent de tracer un chemin d'excellence. Elle ouvre également un nouveau chapitre, celui d'un engagement encore plus fort au service de sa communauté.

À travers cette décision royale, Michel FOSSO dit Soh mbè mengam voit son parcours couronné par une marque de confiance prestigieuse, illustrant une vérité intemporelle : les hommes qui travaillent avec constance et refusent d'abandonner finissent toujours par être honorés.

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