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Dr Steevy william commet un ouvrage qui contribue à l'édification des serviteurs de Dieu
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CAMEROUN :: Dr Steevy william commet un ouvrage qui contribue à l'édification des serviteurs de Dieu :: CAMEROON

Cet ouvrage intitulé "manuel de formation pastorale" guide pour leaders et étudiants en théologie, c'est le fruit des longs mois de travail, de réflexion de prière et d'expérience sur le terrain du ministère.

Cet ouvrage d'une centaine de pages sortie il y a quelques semaines vient résoudre certaines failles, manquements observées ou que rencontrent certains serviteurs de 
Dieu dans le ministère. 

D'après l’auteur, le ministère ne s'improvise pas. Il exige une solide fondation biblique, un caractère façonné par Dieu, une vision claire et des outils pratiques pour servir avec excellence.

À travers ce manuel, précise-t-il, "j'ai voulu transmettre des principes éprouvés, des enseignements bibliques profonds et des conseils pratiques destinés aux étudiants en théologie, pasteurs et responsables d'églises, leaders de ministères, serviteurs et servantes de Dieu et enfin toute personne désirant grandir dans son appel ». Ce livre poursuit -il est un véritable outil de formation qui aide à développer un ministère solide, intègre et efficace, fondé sur les Écritures et guidé par le Saint-Esprit.

Pour accompagner ces serviteurs de Dieu, l'auteur aborde et développe dans les colonnes de ce manuel les thèmes clés liés aux leaderships pastorales, la vie de prière et la discipline spirituelle, la gestion et l'organisation de l'Église, l'évangélisation et le discipulat, la formation des leaders, la vision et la planification du ministère.

Plus qu'un livre, ce manuel se veut un compagnon de route pour équiper une génération de leaders capables de servir Dieu avec sagesse, intégrité, compétence et puissance spirituelle, former des leaders, bâtir une église forte pour l'avancement du Royaume de Dieu.
Le Manuel de Formation Pastorale s'inscrit dans cette vision : offrir un outil de référence pour former des serviteurs de Dieu compétents, équilibrés et pleinement engagés dans l'accomplissement de leur appel.
L’homme de Dieu annonce pour très bientôt la sortie de son 3ème ouvrage intitulé «connaître Dieu de la religion à l'intimité ». 

À propos de l'auteur
Dr Steevy William EBO'O est enseignant, prédicateur, formateur et fondateur de M.P.P MINISTRIES. Passionné par l'édification spirituelle et la formation des leaders, il consacre son ministère à l'enseignement de la Parole de Dieu, à l'accompagnement des responsables d'Églises et à l'équipement des serviteurs de Dieu pour un ministère fondé sur l'excellence, le caractère et la fidélité aux Écritures.

À travers ses enseignements, ses séminaires et ses publications, il transmet des principes bibliques pratiques qui contribuent à la croissance spirituelle, au développement du leadership chrétien et à la préparation d'une génération de ministres capables d'impacter leur époque avec intégrité et puissance.
Le manuel de formation pastorale deuxième sortie littéraire après « affermissement" est  disponible via le site internet 
www.mppministry.org  

Sur la page du ministere / M.P.P MINISTRY OFFICIEL 
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