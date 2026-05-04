Camer.be
Alexis Dipanda Mouelle : l’homme qui a validé la réélection de Paul Biya en 1992 s’éteint
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Alexis Dipanda Mouelle : l’homme qui a validé la réélection de Paul Biya en 1992 s’éteint :: CAMEROON

Le 11 octobre 1992, la Cour suprême du Cameroun proclamait officiellement la réélection de Paul Biya. À sa tête, Alexis Dipanda Mouelle. Trois mois après la disparition de son épouse, ce magistrat hors hiérarchie s’est éteint à Douala à 84 ans des suites d’une maladie. Retour sur une décision judiciaire qui continue de hanter la mémoire politique du pays.

24 ans à la tête de la plus haute juridiction camerounaise

Alexis Dipanda Mouelle est né à Bonakou Bwapaki, dans le département du Moungo. Il a occupé le poste de Premier président de la Cour suprême de 1991 à 2015, soit vingt-quatre ans. Le 4 mai 2026, il meurt à Douala, trois mois après le décès de son épouse.

Son acte le plus marquant reste la validation de l’élection présidentielle de 1992. Ce scrutin se déroule au lendemain des manifestations pour le retour au multipartisme. L’opposition, menée par John Fru Ndi, est alors convaincue d’avoir gagné.

La Cour suprême publie les résultats officiels après plusieurs heures de lecture des procès-verbaux à la télévision nationale. Le score est extrêmement serré. Paul Biya obtient 39,98 % des voix. John Fru Ndi recueille 35,9 %. Le premier est déclaré réélu.

Pourquoi ce jugement a-t-il divisé le Cameroun ?

Le Premier président de la Cour suprême se définit comme le plus haut magistrat de l’ordre judiciaire au Cameroun à cette époque. Aucune institution supérieure n’existe pour contester ses décisions. Le Conseil constitutionnel, créé plus tard, n’existe pas encore.

La controverse naît de la marge très faible entre les deux candidats. L’opposition dénonce des irrégularités dans le dépouillement. Elle affirme que John Fru Ndi était en tête. La télévision nationale diffuse en direct la lecture des procès-verbaux, un dispositif sans précédent.

Les causes profondes de cette crise tiennent à la transition brutale vers le multipartisme. Les institutions judiciaires ne sont pas préparées à gérer un scrutin aussi contesté. Alexis Dipanda Mouelle agit dans un cadre légal encore calqué sur l’ère du parti unique.

Comment la Cour suprême a transformé un résultat contesté en verdict officiel

Le mécanisme est simple en apparence : la Cour suprême centralise tous les procès-verbaux des bureaux de vote. Elle les additionne et proclame le vainqueur. En 1992, cette opération dure plusieurs heures devant les caméras. Chaque chiffre est annoncé publiquement.

Alexis Dipanda Mouelle préside cette séance historique. Il n’a pas le pouvoir de vérifier la sincérité des votes. Son rôle est strictement arithmétique. Mais l’absence de Conseil constitutionnel lui confère une autorité incontestable. Une fois la proclamation faite, aucun recours juridique n’est possible.

L' élection présidentielle de 1992 devient ainsi un précédent. La magistrature camerounaise démontre sa capacité à clore un contentieux électoral sans violence immédiate. Mais l’opposition garde la conviction d’avoir été spoliée. Ce sentiment alimentera des décennies de méfiance envers les institutions judiciaires.

Plusieurs questions émergent. Qui va succéder à cette figure historique de la Cour suprême ? La magistrature camerounaise perd un homme qui incarnait à la fois la continuité et la controverse. Les partis d’opposition pourraient raviver le souvenir de 1992. Les proches de John Fru Ndi, décédé en 2023, n’ont jamais accepté ce résultat.

Le débat sur la transparence électorale reste ouvert. Le Conseil constitutionnel existe désormais. Mais la mémoire de 1992 pèse encore. La validation controversée de la réélection de Paul Biya par Alexis Dipanda Mouelle sert de cas d’école. Les pays africains en transition démocratique regardent cet épisode comme un avertissement.

Un magistrat au cœur d’une question toujours ouverte

La mort d’Alexis Dipanda Mouelle referme-t-elle le chapitre de la présidentielle de 1992 ou le rouvre-t-il ? Les Camerounais de plus de cinquante ans se souviennent de cette nuit de télévision où des chiffres ont décidé de l’avenir du pays. Sans Conseil constitutionnel, un seul homme et sa Cour ont tranché. Quelle leçon les démocraties africaines tireront-elles de cette séquence ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #JusticeAfricaine #Election1992 #PaulBiya #HistoirePolitique

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Sévices au travail : le ministre du Travail ordonne une enquête après une vidéo choc
Alexis Dipanda Mouelle : l’homme qui a validé la réélection de Paul Biya en 1992 s’éteint
Projet JLMP - Propel : la 3e phase a été lancée
Yaoundé, Hôtel des députés : Un mort dans la piscine relance le débat sur la sécurité des bassins
L'académie musicale d'Akono se tient du 15 au 22 juillet 2026 à Yaoundé au Cameroun
Georges Gilbert BAONLA demande un report d’audition
Comment le tandem Camusat-Mtn relève le défi d’une connectivité Stable et durable à Douala
La Société Civile mobilise pour la défense des droits élémentaires du citoyen à Douala.
Fête du Travail 2026: Zenithe Insurance sous un tonnerre d'applaudissements au Boulevard du 20 Mai
Braconnage :08 défenses d’éléphants saisies, un trafiquant arrêté à Yaoundé
Fausse convocation sur les réseaux sociaux : l’arnace algorithmique qui piège les avocats
Comment mettre fin aux coupures d’électricité au Cameroun ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:54
Franc CFA : pas de dévaluation, la BEAC coupe court aux rumeurs alarmistes

Franc CFA : pas de dévaluation, la BEAC coupe court aux rumeurs alarmistes
12:18
« Rendez à Issa Tchiroma Bakary sa victoire » : la tribune choc d’Abdelaziz Moundé

« Rendez à Issa Tchiroma Bakary sa victoire » : la tribune choc d’Abdelaziz Moundé
11:40
Sévices au travail : le ministre du Travail ordonne une enquête après une vidéo choc

Sévices au travail : le ministre du Travail ordonne une enquête après une vidéo choc
11:15
Alexis Dipanda Mouelle : l’homme qui a validé la réélection de Paul Biya en 1992 s’éteint

Alexis Dipanda Mouelle : l’homme qui a validé la réélection de Paul Biya en 1992 s’éteint
09:47
Projet JLMP - Propel : la 3e phase a été lancée

Projet JLMP - Propel : la 3e phase a été lancée

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo