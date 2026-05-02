CAMEROUN :: Fête du Travail 2026: Zenithe Insurance sous un tonnerre d'applaudissements au Boulevard du 20 Mai :: CAMEROON

Avec l'autorité, l'assurance et la majestuosité des marques légendaires, ZENITHE INSURANCE a, ce vendredi, 1er Mai 2026, à l'occasion de la 140 ème édition de la Fête du Travail, pris place dans les carrés réservés aux assureurs. Le Boulevard du 20 Mai à Yaoundé, était paré de sa belle robe de noces, pour cette grande farandole des travailleurs.

Une distinction singulière

De belles tenues arborées par des dames au charme chic et raffiné ; des hommes élégants et dégageant une sérénité que n'a pu troubler le soleil caniculaire de Yaoundé de ce 1er Mai 2026. Enthousiasme et passion se lisaient sur les visages des employés de ZENITHE INSURANCE, trahissant ainsi le secret d'une entreprise citoyenne qui respecte scrupuleusement les droits de ses travailleurs. Comme une étoile au milieu de la nuit noire, la magnificence et le prestige de ZENITHE INSURANCE ont irradié le Boulevard du 20 Mai à Yaoundé.

Célébré sous le vocable de " Dialogue social et travail décent : facteurs de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise", le thème de la 140 ème Journée Internationale du Travail cadre fort bien avec la politique managériale implémentée par l'Administrateur Directeur Général de ZENITHE INSURANCE, Monsieur Maxwell NDECHAM.

Doublement certifiée ISO : ISO 27 001 -2013 ; ISO 9001-2015. Des certifications qui traduisent la volonté de ZENITHE INSURANCE d'offrir à ses clients un service répondant aux meilleurs standards internationaux.

Au présidium du défilé des travailleurs au Boulevard du 20 Mai à Yaoundé, le Ministre de Travail et de la Sécurité Sociale, Grégoire OWONA. ZENITHE INSURANCE prend position pour le défilé.

À la tribune officielle, l'Assureur arrache un tonnerre d'applaudissements et de mots à sa gloire. ZENITHE INSURANCE assure, rassure et assume. Le pas du défilé du personnel de ZENITHE INSURANCE est assuré, fier et altier et assumé.

Une légende bâtie sur l'innovation, le numérique et la solvabilité

ZENITHE INSURANCE est pionnière de l'assurance digitale dans la Zone CIMA, avec un réseau couvrant toutes les 10 régions du pays. Depuis sa création en 2005, ZENITHE INSURANCE s'est donnée le challenge de placer sa crédibilité au dessus de son nom. C'est l'incarnation même de l'assureur qui assure et rassure. La notoriété de ZENITHE INSURANCE a été bâtie et établie sur le paiement effectif des sinistrés, sans aucune intention de s'abriter derrière le dilatoire généralement connu dans le monde des assurances.

ZEN'ASSISTANCE ou le produit qui vous donne la victoire sur les pannes ou les accidents de votre véhicule à tout moment et en tout lieu

Contrairement à l'assurance classique qui indemnise après un sinistre, ZEN'ASSISTANCE apporte une réponse immédiate et concrète grâce à des services d'assistance routière 24h/24 et 7j/7. ZEN'ASSISTANCE est une aide pratique et rapide en cas de panne, accident, vol ou incendie. C'est aussi un accompagnement personnalisé pour sécuriser vos déplacements. ZEN'ASSISTANCE c'est aussi une disponibilité nationale avec le réseau de prestataires le plus dense du Cameroun.

Que comprend ZEN'ASSISTANCE ?

1.Le remorquage: Acheminement du véhicule immobilisé jusqu'au garage le plus proche, frais pris en charge ;

2.Le dépannage surplace: réparation immédiate si possible, sinon remorquage ;

3.Véhicule de déplacement : mise à disposition d'un taxi ou autre transport pour rentrer chez vous ou poursuivre votre trajet ; prise en charge de l'hôtel ;

4.Retour /poursuite du voyage : en cas de panne, vol, accident ou incendie, un véhicule de substitution vous est fourni durant les réparations - jusqu'à 30 000 francs CFA/jour selon la formule -.

Léonard WAFO, Service du Recouvrement ZENITHE INSURANCE

" ZENITHE INSURANCE est la meilleure compagnie d'assurance sur le marché camerounais. C'est la première compagnie d'assurance qui prend en couverture en police maladie, la plupart des structures du pays.

ZENITHE INSURANCE, ce sont des hommes qui ont fait leurs classes dans l'univers des assurances. Aujourd'hui ZENITHE INSURANCE ne dort pas sur ses lauriers , et poursuit la construction de son identité par des nouveaux produits.

ZEN'ASSISTANCE vient d'être lancée, avec pour objectif de revaloriser notre produit Assurance automobile de telle sorte que lorsque vous avez un accident sur la voie publique, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, ZEN'ASSISTANCE vous permet soit de retrouver un garage sans que vous ayez à dépenser votre argent.

Un autre de nos produits est la couverture des entreprises, des chantiers, des ponts sur le l'ensemble du territoire national.

Les grands édifices, les ponts, les grands chantiers, sont couverts par ZENITHE INSURANCE. Ce qui nous distingue, c'est le paiement des sinistrés. C'est le service après vente qui est la marque de fabrique de ZENITHE INSURANCE. Nous avons par exemple payé les sinistrés de l'Assemblée nationale.

Pour ce qui est du respect des droits de nos travailleurs, le top management les respecte scrupuleusement. S'il existe une compagnie d'assurance où l'employé est traité dans le strict respect de ses droits, c'est bien ZENITHE INSURANCE. Le défilé du 1er Mai a donc tout son sens pour ce qui nous concerne. L'Administrateur Directeur Général, Monsieur Maxwell NDECHAM a une vision claire de l'Assurance, et veille donc personnellement pour que son équipe marche sur cette politique managériale avant-gardiste, et qui place toujours ZENITHE INSURANCE au cœur de l'innovation. Et cela passe donc par deux pans majeurs incontournables : le paiement effectif des sinistrés et le traitement décent du personnel de l'entreprise. "

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