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La Société Civile mobilise pour la défense des droits élémentaires du citoyen à Douala.
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CAMEROUN :: La Société Civile mobilise pour la défense des droits élémentaires du citoyen à Douala. :: CAMEROON

La Plateforme des Organisations de la Société du Littorale PLAFOSCIL  s’est réunie dans sa 7e édition à Douala. L’occasion était donnée pour passer au crible les maux qui minent la société Camerounaise en général et la Région du littoral en particulier.

On presque au bord du gouffre et le constat a été fait, sans complaisante : La pauvreté et les inégalités sociales demeurent fortement présentes dans plusieurs localités de la région du Littoral. Les populations  continuent de faire face à des difficultés d’accès aux services sociaux de base. Les défis liés à l’insalubrité, aux inondations, au chômage des jeunes, aux violences sont permanents.

Face à ce fléau qui menace, l’alerte est maximale pour une action citoyenne de grande envergure. Aussi, Organisations de la Société Civile, acteurs communautaires, représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées, partenaires techniques et financiers, leaders communautaires, jeunes et femmes engagées pour le développement local, ont pris rendez-vous à la Salle des fêtes de Douala sous le thème « Quels partenariats OSC / CTD pour réduire la pauvreté et les inégalités dans la région du Littoral ? »

Autour de la table, les débats ont été plutôt enrichissants et édifiants, tournant autour du bien être de chacun par la défense des droits fondamentaux. La PLAFOSCIL a lancé un appel à «  l’ensemble des acteurs présents à transformer les échanges de ce forum en actions concrètes au bénéfice des populations du Littoral » Un appel qui sonne comme un engagement à Promouvoir le dialogue citoyen. Accompagner les communautés dans la défense de leurs droits. Contribuer au renforcement de la gouvernance locale. Favoriser les initiatives de solidarité, d’inclusion sociale et de justice environnementale.

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