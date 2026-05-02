Comment mettre fin aux coupures d’électricité au Cameroun ? :: CAMEROON

Malgré la mise en service du barrage de Nachtigal (420 MW) en 2025, le déficit énergétique camerounais persiste, révélant les limites d’une politique trop centralisée et trop dépendante de l’hydroélectricité.

Or, il n’y a point d’industrie sans énergie. Cette assertion est d’autant plus vraie qu’au Cameroun, la centrale hydroélectrique d’Edéa 1 avait été construite en 1953 entre autres pour alimenter l’industrie électrochimique d’ALUCAM. Mais depuis lors, le développement énergétique n’a pas suivi la croissance démographique, qui se maintient autour de 3 % par an depuis les années 1970.

Depuis plus de vingt ans, le pays vit au rythme des coupures intempestives d’électricité qui font fonctionner au ralenti ses activités économiques. Dans le débat public, la question n’est plus de savoir A QUI LA FAUTE : le déficit d’investissements et les lacunes de gestion patrimoniale, héritées de la création de la Société Nationale d’Électricité du Cameroun (SONEL) en 1974, sont connus de tous. La question qui taraude les esprits reste entière : comment résoudre durablement ce problème ?

Politique gouvernementale

En 2014, l’offre en énergie électrique au Cameroun était évaluée à 1337 mégawatts (MW). Le gouvernement s’était fixé l’objectif ambitieux de porter cette production à 2000 MW à l’horizon 2015-2016, puis à 6000 MW d’ici 2030. Aujourd’hui, en 2026, la capacité installée totale atteint environ 1650 MW, un progrès réel, mais très en deçà des cibles annoncées.

Le chantier phare de cette décennie est incontestablement le barrage hydroélectrique de Nachtigal (420 MW), financé à hauteur de 786 milliards de FCFA sur le fleuve Sanaga. Entré en pleine activité en mars 2025, il a augmenté la capacité de production nationale d’environ 30 % d’un seul coup. La Stratégie Nationale de Développement (SND 2020-2030) vise désormais 5 000 MW installés à l’horizon 2030, avec des projets complémentaires en études ou en cours : Song Dong (270 MW), Menchum (72 MW), Bini à Warak (75 MW), Grand-Eweng (1800 MW à long terme), et une centrale de 250 à 300 MW au pied du barrage réservoir de Mbakaou.

Par ailleurs, deux grandes centrales solaires totalisant 30 MW ont été inaugurées, et plus de 360 mini-centrales solaires photovoltaïques hors réseau ont été déployées en milieu rural dans le cadre du Programme national de promotion de l’énergie solaire. Le taux d’accès à l’électricité en zone rurale a atteint environ 40 % en 2023, contre moins de 20% une décennie plus tôt. C’est un progrès notable, mais insuffisant.

Pourtant, la pertinence de ces avancées est sérieusement mise en question. En novembre 2025, l’État a procédé à la renationalisation d’ENEO (Energy of Cameroon), en rachetant les 51% détenus par le fonds britannique ACTIS pour 78 milliards de FCFA, héritant dans la foulée de près de 800 milliards de FCFA de dettes. ENEO, qui a le monopole de la distribution et gère 44 centrales, réalise des revenus mensuels d’environ 30 milliards de FCFA pour des engagements de près de 50 milliards. La tarification, gelée par le régulateur ARSEL depuis 2012, oblige le distributeur à facturer en dessous du prix de revient, une subvention implicite dont le coût pour l’État est estimé entre 70 et 100 milliards de FCFA pour la seule année 2025.

Le piège de la centralisation

La renationalisation d’ENEO et le renforcement du rôle de la SONATREL (Société Nationale de Transport de l’Électricité) témoignent d’une tendance persistante à la recentralisation. Or, c’est précisément ce modèle, produire de l’énergie à un bout du pays et la transporter à coût de milliards à l’autre bout du pays, qui a montré ses limites. Environ 40 % de l’énergie se perd lors du transport, en raison de la vétusté des réseaux.

Le Cameroun n’est pas une réalité homogène sur le plan agroécologique. Une approche unique pour l’ensemble du territoire est donc structurellement inadéquate. La solution au problème de l’électricité doit être locale, ancrée dans les spécificités de chaque région. C’est un principe que la décentralisation, promise depuis la Constitution de 1996, n’a jamais réellement permis de concrétiser.

Un potentiel diversifié, toujours sous-exploité

Le Cameroun dispose d’un gisement énergétique remarquable et largement inexploité. Son potentiel solaire est estimé à 89,25 TWh, soit cinq fois supérieur à son potentiel hydroélectrique (19,7 TWh). Pourtant, en 2024, le solaire ne représentait que 30,83 MW de capacité installée sur un total de 1 562 MW, soit moins de 2 %.

À cela s’ajoutent : 300 sites exploitables d’énergie hydraulique de petite taille (potentiel de 1,115 TWh) ; un potentiel géothermique élevé le long de la faille volcanique qui traverse le pays ; un gisement éolien inexploité dans les zones de Kaélé, du Lac Tchad et des monts Bamboutos (vitesse de l’harmattan atteignant 6 m/s) ; une vaste biomasse forestière, deuxième potentiel forestier du bassin du Congo avec 17,4 millions d’hectares, ainsi qu’un potentiel de biogaz quasi illimité. La côte atlantique de 402 km offre également des perspectives pour l’énergie marine.

En mai 2024, lors du Forum sur la vulgarisation des énergies renouvelables, le ministre de l’Eau et de l’Énergie avait annoncé l’ambition de porter la part des énergies renouvelables (hors grands barrages) à 25 % du mix électrique d’ici 2035, soit environ 1500 MW supplémentaires. Un objectif louable, mais qui exige un cadre législatif et incitatif à la hauteur, cadre qui fait encore largement défaut.

Le vide juridique comme frein structurel

La loi n°2013/004 du 18 avril 2013 portant incitations à l’investissement privé, déjà jugée insuffisamment ambitieuse lors de son adoption, attend encore son décret d’application complet. La libéralisation effective du secteur, actée par la loi n°2011/022, a certes mis fin au monopole historique de SONEL, mais la renationalisation d’ENEO en 2025 pose à nouveau la question de l’équilibre entre régulation publique et initiative privée.

Un signal encourageant est apparu avec l’ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025, qui instaure de nouvelles incitations à l’investissement dans les énergies renouvelables et la cuisson propre. Le gouvernement s’est également engagé à adopter un code des mini-réseaux d’ici fin 2026, afin de faciliter leur déploiement par des acteurs privés. Ces avancées restent cependant à concrétiser, et les délais de mise en œuvre des réformes structurelles au Cameroun appellent à la prudence.

Gouvernance, tarification et entretien : le triangle de la crise

L’entrée en service de Nachtigal aurait dû sonner la fin durable des délestages. Ce n’est pas encore le cas, principalement pour deux raisons. D’une part, le réseau de transport, géré par la SONATREL, présente un déficit d’investissement chronique qui l’empêche d’évacuer toute l’énergie produite. D’autre part, la crise financière du secteur, avec une tarification bloquée depuis 2012 et une dette colossale héritée par l’État, rend difficile tout investissement de maintenance.

La décentralisation reste la clé de voûte d’une gouvernance énergétique plus efficace : elle permettrait de renforcer la participation, la représentation et la responsabilisation des citoyens et des communes dans la gestion locale de l’énergie. L’État doit parallèlement appliquer une fiscalité incitative sur les équipements solaires, les lampes à basse consommation (LBC) et les matériaux de construction favorisant les économies d’énergie, et réviser en profondeur le cadre tarifaire pour le rendre soutenable.

Des mégawatts, oui mais pas n’importe lesquels

Le Cameroun a fait des progrès significatifs : la capacité installée a presque doublé depuis 2014, Nachtigal est désormais le plus grand barrage d’Afrique subsaharienne en PPP, et le pays ambitionne d’exporter de l’électricité vers le Tchad dès 2027. Mais cette dynamique cache des fragilités profondes : un réseau de transport vieillissant, une dette sectorielle abyssale, une tarification déconnectée des coûts réels, et une dépendance excessive à l’hydroélectricité dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Au lieu de vouloir tout centraliser en privilégiant les grands barrages, l’État doit impérativement créer les conditions pour que les investisseurs privés et les collectivités locales travaillent de concert à l’électrification du pays. Cela passe par une loi ambitieuse sur les énergies renouvelables, un code des mini-réseaux opérationnel, une réforme tarifaire courageuse et la pleine application des lois de décentralisation. Sans ces réformes de fond, chaque nouveau mégawatt installé risque d’être absorbé par des pertes, des dettes et une demande toujours insatisfaite.

Louis-Marie KAKDEU, MPA, PhD & HDR

Deuxième Vice-Président SDF

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