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L'académie musicale d'Akono se tient du 15 au 22 juillet 2026 à Yaoundé au Cameroun
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L'académie musicale d'Akono se tient du 15 au 22 juillet 2026 à Yaoundé au Cameroun :: CAMEROON

Après deux années de pause, le Président de l'association des Amis du Chœur Madrigal du Cameroun Henri MANDENG via un communiqué parvenu à notre rédaction est heureux d'annoncer la tenue de cette édition 2026 de l’Académie Musicale d’Akono grâce au soutien de la Fondation Groupe EDF, du 15 au 22 juillet 2026 au Centre Adèle à Akono.

L'Académie musicale d'Akono est un stage de formation chorale, organisé au Centre Adèle à Akono (département de la Mefou et Akono) par l'Association des Amis du Chœur Madrigal du Cameroun.

Elle vise à former les jeunes, adultes, et chefs de chœur au chant choral, à la technique vocale et à l'analyse musicale.

Cette édition 2026 s'annonce belle et riche en activités avec au programme :
- Une formation d’intervenants en éducation musicale (pour chefs de chœur, enseignants, animateurs…)
- Un stage de chant choral pour les enfants (8–11 ans) et les adolescents (12–16 ans), qu’ils soient débutants ou déjà choristes.

Une belle opportunité d’apprentissage, de partage et d’épanouissement à travers la musique.

N’hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire vos enfants dès maintenant.

Infos et inscriptions : https://www.acmc-cameroun.com/post/académie-musicale-d-akono-2026-inscriptions-ouvertes 

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