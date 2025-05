Fraude Identitaire au Cameroun : Mesures Renforcées pour Protéger la Nationalité :: CAMEROON

Le Centre Régional de Traitement des Titres Identitaires de Yaoundé a récemment tiré la sonnette d’alarme face à une recrudescence inquiétante de tentatives de fraude identitaire. Dans une note de service du 28 avril 2025, le commissaire par intérim Narcisse Magloire Fotso Makok a alerté sur l’utilisation frauduleuse de documents, notamment par des étrangers nigérians, pour obtenir illégalement un passeport camerounais. Ce phénomène menace l’intégrité des procédures d’enrôlement et exige une réponse urgente.

Une Fraude Organisée et des Mesures Immédiates

Les fraudeurs exploitent principalement de fausses cartes nationales d’identité (CNI) pour accéder à la nationalité camerounaise. Face à cela, le commissaire Fotso Makok a ordonné un renforcement des contrôles lors des enrôlements physiques. Les agents doivent désormais vérifier systématiquement l’authenticité des actes de naissance et des certificats de nationalité. Les personnes de plus de 30 ans demandant une première CNI sans justificatifs valables seront automatiquement rejetées, une mesure visant à limiter les contournements.

Pour les Camerounais résidant à l’étranger, les exigences ont été durcies : présentation d’un passeport ordinaire, d’un laisser-passer avec visas, et d’une carte de séjour. Ces documents authentiques sont indispensables pour éviter les usurpations d’identité.

Un Système Biométrique Innovant contre la Fraude

L’introduction récente d’un système biométrique permet désormais de produire théoriquement des CNI informatisées en 48 heures. Cette technologie, saluée par les autorités, réduit les risques de falsification grâce à des données sécurisées et vérifiables en temps réel. La police camerounaise souligne que ce dispositif a déjà permis d’intercepter des fraudeurs, transférés aux autorités judiciaires pour enquête.

Sanctions Sévères et Protection de l’Intégrité Nationale

Le commissaire Fotso Makok a rappelé que les auteurs et complices de fraudes s’exposent à des peines rigoureuses. Cette politique de tolérance zéro s’inscrit dans un effort global pour restaurer la confiance dans les institutions. Les contrôles renforcés et les sanctions dissuasives visent à protéger la légitimité des titres identitaires et à préserver la souveraineté camerounaise.