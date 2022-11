CAMEROUN :: 40 ans du renouveau : Paul Biya, l’omniprésent de Bazou :: CAMEROON

Jean Claude Mbwentchou et les siens ont fêté le 40e anniversaire de l’accession du chef de l’Etat à la magistrature suprême du Cameroun.

La place des fêtes de Bazou grouille de monde le 6 novembre passé. La « forte » mobilisation est inhabituelle. La décoration quant à elle est sans précédent. L’on dirait que le chef de l’Etat, Paul Biya, y était annoncé en personne. A défaut de l’avoir physiquement, les organisateurs de la cérémonie ont opté pour des kakemono où les portraits géants du président de la République y gravés, ont pignon sur rue. Omniprésent donc, les militants ont conscience de ce que Paul Biya ait dirigé d’une main ferme, le Cameroun depuis son accession au pouvoir le 6 novembre 1982.

Pour fêter et manifester cela, les militants de la section Rdpc Ndé-ouest sont sortis comme des essaims d’abeille pour prendre d’assaut cette tribune place des fêtes, qui se dresse au cœur de la ville. Ce sont des membres de cette formation politique logés dans des sous-sections, comités de base et cellules des cinq groupements que compte l’arrondissement de Bazou : Bamaha, Bazou, Bagnou, Balengou, et Bakong.

Après la marche de soutien dans les artères de la ville de Bazou, le membre de la délégation permanente département du comité central, Jean Claude Mbwentchou, s’est dit très satisfaits du fait que ses camarades du parti soient venus écrire une nouvelle page du renouveau, sous l’impulsion du président de section, Yakam Rabelais. Non sans préciser l’accompagnement des responsables des organes spécialisés ; en l’occurrence la présidente de l’Ofrdpc, Tchagna Jacqueline Rêve ; et le président de l’Ojrdpc, Levis Ketchadjeu.

Parmi les officiels, l’on a en bonne place le Sous-préfet de l’arrondissement de Bazou, Patrick Kani Emtsoué ; le maire de la commune de Bazou ; Frédéric Djeuhon ; les rois de Bazou, de Bagnou et de Bamaha ; les forces vives de cette circonscription administrative dans le département du Ndé.

A cérémonie exceptionnelle, préparation exceptionnelle. L’image la plus forte de cette célébration a été le flambeau allumé par la présidente de l’Ofrdpc et remis au président de la section, au ministre Jean Claude Mbwentchou, au maire et au président de la section Ojrdpc. Dès cet instant, la cabine de sonorisation a lancé une musique de circonstance et la fête a ainsi décollé dans ses aspects de réjouissances populaires.

Avant l’agréable, l’utile, si non le message du chef de la délégation permanente départementale du comité central pour le Ndé, Clobert Tchatat et porté par le chef de la délégation pour Bazou, Jean Claude Mbwentchou, a été de renforcer la mobilisation derrière Paul Biya pour la poursuite des œuvres républicaines axées sur la paix, le vivre-ensemble et surtout la résilience économique face aux crises mondiales. Il a été aussi question de lancer l’appel du Ndé pour que Paul Biya soit leur candidat à l’élection présidentielle de 2025. Pour cela, Clobert Tchatat martèle que « les intrigues de tout genre doivent sortir de nos rangs ». Jean Claude Mbwentchou est ainsi porté en triomphe à la mesure des mots prononcés, a magnifié l'acte solennel posé par les chefs supérieurs de l'arrondissement de Bazou en faveur de la Paix et de la réconciliation durable entre les fils et filles de cette unité administrative. Une preuve que le message de Clobert n’est pas allé dans les oreilles de sourds.

Photo-légende : Jean Claude Mbwentchou en bon capitaine de troupe