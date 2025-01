ÉTATS-UNIS :: Sylvie Dang Makendi : L'épopée de la mode SM à la conquête du monde :: UNITED STATES

C’est en 2017, dans l’effervescente ville d’Atlanta, en Géorgie, que l’histoire de Sylvie Dang prend son envol. Passionnée par la mode, cette visionnaire audacieuse décide de s’attaquer au marché américain, portée par une ambition singulière : conquérir un pays où de plus en plus d’hommes et de femmes d’origine africaine s’établissent en quête d’un avenir prometteur.



Dès ses débuts, Sylvie marque les esprits avec un événement inaugural mêlant culture et mode. Ce premier défilé voit la participation remarquée de Ndedi Eyango, et en 2019, l’icône Bazor Dina Bell apporte à son tour sa touche légendaire. Ces éditions rassemblent un public cosmopolite venu des quatre coins du monde pour célébrer une vision unique : une mode africaine qui embrasse les codes et l’énergie de l’Amérique.



Pour offrir des prestations d’une qualité exceptionnelle, Sylvie fait appel à des talents européens de renom, comme SOPIEPROD et le groupe GPS, dont l’expertise n’est plus à prouver. Avec panache, elle fait rayonner la mode africaine au-delà des frontières, attirant l’attention de l’industrie culturelle américaine.



Les efforts de Sylvie Dang trouvent leur consécration lorsqu’elle est nommée ambassadrice des HAPAWARDS à Hollywood, un prestigieux événement célébrant l’excellence africaine aux États-Unis. Cette distinction est couronnée par le prix de « Best Designer », confirmant son statut de pionnière dans son domaine.



Parmi ses nombreuses récompenses, le Presidential Award figure en bonne place. Ce prix, remis par le gouvernement américain, honore les citoyens ayant un impact exceptionnel au sein de leur communauté et dans leur État. Une reconnaissance qui témoigne de l’engagement inlassable de Sylvie pour le rayonnement culturel.



Mais Sylvie ne s’arrête pas là. En tant que promotrice et CEO du Festival International Roots and Beauty Africa (FIRBA), elle renforce les liens culturels entre les continents. Chaque année, le festival investit un pays africain différent. La première édition, tenue au Cameroun, son pays natal, a offert des prestations mémorables d’artistes tels que Petit Pays, Kris M, Mimi, BlackCheugah et Cabrel Nanjip. La deuxième édition, organisée au Sénégal, a brillé sous les étoiles avec Wally Seck et d’autres figures emblématiques de la musique sénégalaise.



Sylvie et son équipe préparent actuellement avec ferveur la troisième édition du FIRBA, prévue au Mali du 28 avril au 4 mai 2025. Cette nouvelle aventure promet un programme spectaculaire, qui va réunir des artistes de renom et des acteurs incontournables de la scène culturelle africaine.



Femme de culture et d’ambition, Sylvie Dang continue de poser les jalons d’un monde artistique plus inclusif, vibrant et rayonnant. Son parcours inspire par sa capacité à conjuguer audace, créativité et sens du partage.



Bravo Sylvie Dang Mankendi, bravo à l’artiste et à la bâtisseuse de ponts culturels.