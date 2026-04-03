CAMEROUN :: Jacques Bertrand Mang arrêté à Douala : quand le silence d'un peuple devient sa propre condamnation :: CAMEROON

Une arrestation dans l'indifférence générale

À Douala, quartier Shell New-Bell, Jacques Bertrand Mang a été arrêté par des éléments des forces de l'ordre après avoir été filé plusieurs jours par un homme armé en civil. Militant connu pour ses dénonciations publiques de la mauvaise gouvernance et de l'insalubrité urbaine au Cameroun, il disparaît dans la discrétion presque totale. Aucune mobilisation. Aucun mouvement citoyen. Un silence assourdissant.

Qui est Jacques Bertrand Mang ?

Jacques Bertrand Mang est une figure de la société civile camerounaise, identifiée pour ses prises de position répétées contre les défaillances de l'État. Ses actions ont produit des résultats concrets : dans plusieurs villes du Cameroun, la gestion des déchets a enregistré des améliorations mesurables sous la pression de ses campagnes publiques. Il avait lui-même déclaré anticiper des représailles, affirmant qu'aucune menace ne l'empêcherait de parler.

Son arrestation s'inscrit dans un contexte régional tendu, où la liberté d'expression en Afrique centrale reste soumise à des pressions institutionnelles croissantes. Le lanceur d'alerte camerounais représente un profil de plus en plus ciblé : jeune, actif sur les réseaux, visible, dérangeant.

Pourquoi cette arrestation révèle une fracture profonde

L'arrestation seule ne suffit pas à expliquer l'ampleur du problème. Ce qui l'aggrave, c'est la réaction ou plutôt son absence de la population.

Dans d'autres contextes, les lanceurs d'alerte bénéficient de mécanismes de protection collective. Aux États-Unis, des dispositifs juridiques encadrent leur défense. En Europe, des ONG spécialisées interviennent rapidement. En Afrique du Sud, des figures contestataires reçoivent un soutien populaire organisé et visible.

Au Cameroun, le schéma observé est inverse. La conscience collective africaine terme désormais central dans les débats sur la gouvernance semble fragmentée face à la répression des voix critiques. L'indifférence, parfois doublée d'une hostilité active envers ceux qui dénoncent, traduit une fracture entre intérêt individuel immédiat et bien commun à long terme.

Les mécanismes d'un silence structurel

Ce silence n'est pas spontané. Il est construit.

La peur de la répression joue un rôle premier : dans des environnements où dénoncer expose à des risques réels, le citoyen ordinaire calcule. Il se tait non par indifférence totale, mais par survie.

Vient ensuite la désillusion accumulée. Des décennies de promesses non tenues ont produit un cynisme de masse. Soutenir un militant, c'est risquer de perdre une nouvelle fois. Alors on n'investit plus.

Enfin, et c'est le mécanisme le plus pernicieux : la normalisation de la complicité passive. Quand une société cesse de protéger ceux qui parlent en son nom, elle envoie un signal clair aux détenteurs du pouvoir. Le message reçu est simple réduire les voix critiques au silence ne coûte rien.

Quels enjeux ?

L'arrestation de Jacques Bertrand Mang risque de produire un effet de dissuasion documenté. D'autres militants actifs dans le domaine de la dénonciation de la gouvernance africaine pourraient choisir l'autocensure. L'espace civique, déjà contraint, se rétrécit davantage.

Les conséquences sont plus structurelles. Une société civile affaiblie par l'absence de protection de ses acteurs les plus visibles perd sa capacité de contre-pouvoir. Les institutions ne se réforment pas dans le vide elles se réforment sous pression. Sans cette pression, la mauvaise gouvernance au Cameroun s'installe durablement, avec des effets directs sur la qualité des services publics, la corruption systémique et la confiance institutionnelle.

L'insalubrité urbaine que Mang combattait illustre parfaitement ce cercle vicieux : chaque voix réduite au silence ralentit les progrès déjà fragiles obtenus sur le terrain.

Un peuple peut-il être l'architecte de sa propre souffrance ?

La question n'est pas rhétorique. Elle est politique, sociologique, et urgente.

Un système injuste ne se maintient pas uniquement par la force de ceux qui le dirigent. Il se maintient aussi par le silence organisé de ceux qu'il opprime. Quand une population cesse de défendre ses propres voix courageuses, elle retire à ces voix leur seul bouclier réel : la visibilité.

Jacques Bertrand Mang avançait seul. Il le savait. Il l'acceptait. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi il a été arrêté. La vraie question est de savoir combien de temps encore des sociétés entières pourront regarder leurs défenseurs disparaître et continuer à s'étonner de leur propre condition.

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