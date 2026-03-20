Brenda Biya annonce publiquement chercher une partenaire féminine au Cameroun :: CAMEROON

La fille du président camerounais utilise une plateforme publique pour lancer un appel à candidatures sentimentales. Elle précise : Yaoundé, femme, soignée, confiante. Le post cumule les interactions.

Une déclaration personnelle à portée publique

Brenda Biya a publié un message dans lequel elle annonce être célibataire et rechercher activement une partenaire féminine. La publication précise sa localisation : Cameroun, de préférence Yaoundé.

Elle y indique ne pas avoir partagé de moments intimes depuis longtemps. L’auteure, qui se décrit comme étant habituellement en couple, affirme être désormais libre et prête à « ajouter un peu de piquant » à sa vie.

Le message se termine par une sollicitation explicite : il invite les lecteurs à identifier et recommander des amies ou sœurs susceptibles de correspondre au profil recherché.

Une communication non filtrée

La publication de Brenda Biya rompt avec les codes habituels de discrétion observés par les membres de familles dirigeantes en Afrique centrale. En exposant publiquement sa vie sentimentale, elle adopte une posture d’authenticité qui contraste avec les stratégies de communication institutionnelle.

Le choix d’une plateforme publique pour une annonce de cette nature relève d’une logique de désintermédiation. L’auteure contrôle directement le message, sans passer par les canaux médiatiques traditionnels ni par un service de communication.

Le Cameroun est un pays où l’homosexualité est pénalisée par l’article 347-1 du code pénal. Cette déclaration publique intervient dans un contexte juridique qui criminalise les relations entre personnes de même sexe, avec des peines allant de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

Une stratégie numérique assumée

Le message utilise une rhétorique délibérément légère, ponctuée d’un émoticône clin d’œil. Cette tonalité contraste avec le caractère potentiellement risqué de la déclaration dans l’environnement légal camerounais.

La stratégie de diffusion repose sur un effet viral attendu. En sollicitant directement l’aide des internautes pour « taguer » des profils féminins, l’auteure transforme son audience en relais actif. Le mécanisme amplifie mécaniquement la portée du message.

L’appel à recommandation constitue une technique de social sourcing appliquée à la sphère privée. Elle externalise la prospection sentimentale auprès d’une communauté numérique élargie, ce qui génère un engagement organique difficile à obtenir par des canaux classiques.

Cette déclaration va probablement susciter une polarisation des réactions dans l’espace numérique camerounais. Les soutiens à la liberté d’expression et aux droits LGBTQ+ y verront un moment d’affirmation. Les opposants à la dépénalisation pourront y lire une provocation.

Le traitement médiatique et judiciaire de cette publication sera scruté. L’absence de poursuites ou au contraire l’activation de l’article 347-1 enverrait un signal sur l’évolution ou le durcissement de l’application de la loi.

À long terme, cette prise de parole pourrait influencer les représentations sur la visibilité des personnes LGBTQ+ au Cameroun. En utilisant une notoriété héritée pour aborder un sujet tabou, Brenda Biya crée un précédent dans l’usage des plateformes numériques comme espaces d’affirmation personnelle face à un cadre légal répressif.

Un message personnel aux résonances structurelles

Ce qu’un internaute peut interpréter comme une simple annonce sentimentale prend une dimension différente à la lumière du contexte juridique camerounais. La publication interroge la capacité des espaces numériques à servir de contre-espaces publics lorsque les cadres légaux restreignent certaines expressions. Jusqu’où la visibilité numérique peut-elle faire évoluer les normes sociales ?

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