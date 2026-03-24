FRANCE :: À Caen, Valérie prépare l’événement d’une vie

Caen: Il y a des trajectoires qui bifurquent sans jamais renier leur ligne de force. Celle de Valérie appartient à cette catégorie: une femme d’affaires aguerrie, engagée dans l’humanitaire, nourrie d’art et de musique, qui choisit aujourd’hui de déplacer son centre de gravité. Non pas pour recommencer, mais pour intensifier.

Son nouveau terrain : l’événementiel. Son horizon : le 14 février 2027.

Invitée à Caen à sa demande, elle s’est livrée sans détour, posant les bases d’un projet encore en gestation mais déjà habité d’une ambition claire : créer des expériences qui rassemblent, qui élèvent, qui laissent une empreinte. En coulisse elle se confie; « Je ne veux pas seulement organiser des événements, je veux provoquer des rencontres qui comptent », confie-t-elle, d’une voix posée mais déterminée.

Installée en Normandie, Valérie revendique un ancrage territorial qu’elle considère comme une force. « Caen est une ville de mémoire et de mouvement. Il y a ici une énergie discrète, mais réelle. J’ai envie de la révéler autrement. » Son projet ne se résume pas à un calendrier ou à une programmation : il s’agit d’un manifeste personnel, presque intime, où se mêlent ses engagements humanitaires, son goût pour la création artistique et sa capacité à structurer des projets ambitieux.

Ce virage, elle ne le prend pas à la légère. Pendant l’entretien, un mot revient avec insistance : entourage. « Je sais travailler seule, mais je sais surtout que les grandes choses ne se font jamais en solitaire. Aujourd’hui, je cherche des regards, des compétences, des sensibilités qui viendront enrichir cette aventure. » Une manière de reconnaître que le défi, aussi personnel soit-il, appelle une intelligence collective.

Car derrière l’élan, il y a une méthode. Valérie parle de cap, de stratégie, de tempo. Elle évoque les mois à venir comme une phase de construction : identifier les partenaires, définir une identité forte, tester des formats. Rien n’est laissé au hasard, même si elle revendique une part d’instinct. « Il faut de la rigueur pour bâtir, mais il faut aussi accepter l’inattendu. C’est souvent là que naît la magie. »

Le choix du 14 février 2027 n’est pas anodin. « C’est une date symbolique. L’amour, au fond, c’est ce qui relie tout : les gens, les idées, les projets. » Derrière cette déclaration, une vision : faire de l’événementiel un espace de sens, où l’émotion n’est pas un effet secondaire mais une finalité.

À l’heure où beaucoup rationalisent, segmentent, optimisent, Valérie revendique une approche presque artisanale de l’expérience. « Je veux que chaque détail raconte quelque chose. Que les gens repartent avec plus que ce qu’ils étaient venus chercher. »

Reste à savoir si Caen est prête à accueillir cette ambition. À écouter les premiers échos, la curiosité est là. Et peut-être plus encore : une attente diffuse, celle d’un souffle nouveau.

Valérie, elle, avance sans bruit mais sans détour. « C’est une autre étape de ma vie professionnelle, oui. Mais surtout, c’est une manière de vivre pleinement ce qui m’anime depuis toujours. »

Dans un an, presque jour pour jour, le pari prendra forme. D’ici là, une chose est certaine : quelque chose est en train de se préparer. Et Caen pourrait bien en être le théâtre.

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