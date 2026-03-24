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Comment la Fondation Tony Elumelu vient financer l’entreprenariat Camerounais.
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Comment la Fondation Tony Elumelu vient financer l’entreprenariat Camerounais. :: CAMEROON

30 Entrepreneurs Camerounais Bénéficient du Programme 2026 de la Fondation Tony Elumelu.

Pour 30 jeunes entrepreneurs à travers le Cameroun, un nouveau chapitre vient de s’ouvrir. La Fondation Tony Elumelu (TEF) a dévoilé sa cohorte 2026, offrant de nouvelles opportunités aux propriétaires d’entreprises du pays pour accéder à des financements, des formations et du mentorat.
Cette annonce, faite par le philanthrope nigérian Tony Elumelu, présente 3 200 entrepreneurs sélectionnés parm

Pays                            Revenus annuels (USD)       Emplois créés    Bénéficiaires
Cameroun                   20 255 550                           58 703            896
Tchad                           17 874 317                          53 465            614
Gabon                           2 109 953                           26 015             78
Congo (Brazzaville)       2 471 659                             8 134             45
République Centrafricaine  602 844                           1904             29
Guinée Équatoriale            421 991                              688             28
République Démocratique du Congo 9 042 656      37 438            506

Plus de 265 000 candidats à travers l’Afrique, avec le Cameroun une fois de plus en bonne place parmi les pays bénéficiaires.
Pour de nombreux jeunes Camerounais confrontés à un environnement économique difficile, ce programme représente bien plus qu’un financement. C’est une voie vers la stabilité, la croissance et l’indépendance.

Le Cameroun, un pilier du programme

Le Cameroun demeure l’un des marchés d’impact les plus solides de la Fondation en Afrique centrale. À ce jour, les entreprises soutenues par la TEF au Cameroun ont généré plus de 20 millions de dollars de revenus, créé plus de 58 000 emplois et soutenu plus de 800 entrepreneurs dans divers secteurs.
Ces entreprises couvrent l’agriculture, le commerce de détail, la technologie, la gestion des déchets, l’énergie et les technologies propres, la fintech, l’éducation et la formation. Ce sont des domaines qui influencent directement la vie quotidienne au Cameroun.

‘Nous vous avons choisis parce que vous avez persévéré’

En annonçant la nouvelle cohorte le jour de son anniversaire, Tony Elumelu a partagé un message de résilience et de foi en les entrepreneurs africains : « Nous ne vous avons pas choisis parce que votre chemin était facile. Nous vous avons choisis parce que vous avez continué quand il ne l’était pas. »
Chaque entrepreneur sélectionné recevra 5 000 $ de financement de démarrage, ainsi qu’une formation, un mentorat et l’accès à un réseau continental.

Une empreinte croissante en Afrique centrale

Au-delà du Cameroun, le programme continue de s’étendre dans la région CEMAC, soutenant des entrepreneurs qui stimulent la croissance des entreprises, la création d’emplois et la résilience économique.

Ces chiffres mettent en lumière le rôle croissant de l’entrepreneuriat dans la transformation économique de l’Afrique centrale, avec le Cameroun en tête comme l’un des principaux pôles de la TEF.

Plus qu’un financement, un système d’opportunités

Depuis son lancement, la Fondation Tony Elumelu a permis à des milliers d’entrepreneurs africains de bâtir des entreprises, de créer des emplois et de soutenir leurs communautés. Au cœur de cette initiative se trouve une conviction simple : l’opportunité ne doit pas être limitée, elle doit être accessible.
Ce que cela signifie pour le Cameroun

À une époque où le chômage des jeunes et l’incertitude économique restent des préoccupations majeures, des initiatives comme le Programme d’Entrepreneuriat de la TEF jouent un rôle essentiel en soutenant l’auto-emploi, en stimulant la croissance des entreprises locales et en réduisant la dépendance aux marchés de l’emploi traditionnels. Pour de nombreux jeunes Camerounais, ce n’est pas seulement un soutien. C’est une chance de construire quelque chose de durable.

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