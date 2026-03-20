CAMEROUN :: Université de Yaoundé II : pourquoi un représentant étudiant a été banni pour fuites d’examens :: CAMEROON

La décision porte le numéro D284. Signée le 19 mars 2026 par le doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé II, elle interdit à un représentant étudiant, Monsieur ETOUNDI EFFA Georges, toute activité au sein de l’établissement. L’interdiction, effective immédiatement, concerne l’accès aux salles de cours, aux travaux dirigés et aux examens.

Une exclusion immédiate du représentant étudiant

Le doyen de la faculté, agrégé des facultés de droit, a agi sur proposition unanime du jury de fraude. Ce jury s’est réuni à l’issue des examens de rattrapage du premier semestre de l’année académique 2025-2026. La procédure a inclus une audition de l’étudiant sanctionné. Le motif officiel invoque un manquement grave à l’éthique et à la déontologie universitaires.

Le jury de fraude se définit comme une instance disciplinaire interne composée d’enseignants, d’administratifs et de représentants étudiants. Son rôle est de constater et de juger les irrégularités lors des évaluations. Dans ce cas, c’est le représentant des étudiants au sein même de ce jury qui a été exclu pour trois chefs d’accusation précis : la diffusion non autorisée d’informations administratives confidentielles, la diffusion non autorisée des sujets et corrigés d’examens, et des échanges téléphoniques coupables avec des étudiants en salle d’examen.

Une institution de contrôle compromise par l’intérieur

La qualification de ces faits est centrale. La diffusion non autorisée d’informations confidentielles transforme un acteur de la gouvernance étudiante en un vecteur de déstabilisation de l’institution. Dans un système universitaire où les jurys de fraude reposent sur un équilibre entre transparence et répression, l’inclusion d’un étudiant dans ce cercle restreint vise à légitimer les décisions. Sa compromission crée une rupture de confiance systémique.

La raison structurelle de cette sanction réside dans l’échec du modèle de co-gestion disciplinaire. L’Université de Yaoundé II, comme beaucoup d’institutions ouest-africaines, a institutionnalisé la présence étudiante dans les organes de discipline pour apaiser les tensions post-électorales académiques. Ce système produit paradoxalement des situations où les gardiens deviennent les failles. L’accès privilégié aux sujets et corrigés d’examens transforme un privilège administratif en levier de contournement du contrôle académique.

Les mécanismes d’une faille numérique et administrative

Les mécanismes sous-jacents révèlent une fragilité dans la gestion numérique des flux d’information. La mention des “échanges téléphoniques coupables” en salle d’examen indique un contournement des dispositifs de surveillance physiques par des outils numériques personnels. L’interdiction d’accès aux salles d’examen vise à neutraliser un individu identifié comme un nœud de coordination informelle. L’administration universitaire répond ici par une stratégie de quarantaine spatiale plutôt que par une réforme structurelle du circuit de diffusion des examens.

Pour la faculté, la note de service devient un outil de dissuasion affiché. Elle sera enregistrée, publiée et amplifiée auprès des vice-doyens et de la division des activités académiques. Pour la gouvernance étudiante, un précédent est créé. Un représentant officiel peut désormais être banni pour des actes commis durant son mandat, ce qui redéfinit la responsabilité pénale interne des élus.

Conséquences et perspectives pour la gouvernance académique

La diffusion non autorisée de sujets et corrigés n’est pas seulement un manquement éthique. C’est une exploitation d’une faille dans la chaîne de distribution des épreuves. Les universités camerounaises, comme leurs homologues françaises ou nord-américaines, devront basculer vers des systèmes de gestion dématérialisée avec pistage numérique des consultations. La sanction actuelle est un pansement sur une architecture administrative obsolète.

La question qui engage l’avenir du contrôle académique est désormais la suivante : comment construire une gouvernance disciplinaire où les représentants étudiants ne sont ni des boucs émissaires ni des complices, mais des maillons sécurisés d’un système de confiance ?

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