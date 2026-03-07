CAMEROUN :: Port Autonome de Douala : la guerre des clans derrière l'affaire SGS :: CAMEROON

Il y a de hautes vagues au port et l’amer monte. Des bateaux coulent, d’autres bateaux vont à la dérive ; des naufragés attendent du secours. Le navire Cameroun a-t-il toujours un capitaine ?

Au port, il y en a qui se livrent à des transports de zèle. C’est le cas de ce général, certes chef d’Etat-major particulier du Président de la République, qui se retrouve arbitre maladroit dans une affaire de scanning de navires au Port autonome de Douala sous « tutelle » du Minfi et autres. Il était aux ordres de quel maréchal qui l’aura envoyé sur ce front marécageux ? Nous découvrons que le directeur général du Port autonome de Douala n’est qu’un gros maquereau, lui qui se croyait requin. Quel amertume pour lui, quand il sera jeté loin du port, à la merci des requins qui en feront un bon festin ! Je sais qu’il ne connait nager qu’en eau trouble et à contre-courant des instructions du Premier ministre Chef du Gouvernement. Parce qu’il compte sur un sous-marin, caché à la Présidence de la République.

Le monstre-marin est aux abords du PAD

Le Directeur général du Port Autonome de Douala se prenait (ou se prend pour quelques jours encore) aux abords d’un port asséché pour un dangereux requin qui fait peur à tout le monde sur les berges du Wouri. Nous l’avons dit plus haut, ce n’est qu’un gros maquereau. Du genre que l’on braise et mange entre amis. Le vrai redoutable requin, C’est celui qui se croit être le dauphin à la Présidence de la République. Pourtant ce n’est qu’un monstre-marin caché dans les abysses du Cameroun, cette mer agitée par les vents avant-coureurs de la tempête, de l’ouragan, du cyclone ou du tsunami politique de la succession au sommet de l’Etat. Il n’est pas le légendaire et mythique monstre du « Loch Ness » qui garde tout son mystère et son histoire. Le monstre-marin qui autour du port de Douala est connu de tout le monde ; il n’y a pas que la société Transatlantic qui le connaît. Même les gérants des entrepôts du terminal à containers du port de Douala l’ont plusieurs fois vu sortir de l’eau bien engraissé .

Ainsi, ce n’est pas un prétendu «dauphin » qui fait monter les vagues au port. Un dauphin ne peut que nous émerveiller avec ses sauts hors de l’eau et les chorégraphies de sa nageoire. Le « dauphin » qui crée ces gros remous qui font tanguer les bateaux au port est un montre-marin, le Léviathan, encore nommé le « serpent ancien », parce que présentant le record au Secrétariat général de la Présidence de la République. Les observateurs se perdent en mer, en cherchant à savoir comment celui qui perturbe le Port Autonome de Douala peut nous convaincre qu’il peut mener le Cameroun à bon port. Au large de l’amer que subissent les camerounais en ce moment. Ce n’est sûrement pas avec son port altier (sa stature), son port vestimentaire (vestes croisées), ses portables ou ses porcs du village qu’un requin deviendra Dauphin ; surtout face à un Premier Ministre, Chef de Gouvernement « Dauphin putatif » et le Minfi « Dauphin Naturel » déterminés enfin, à prendre leurs responsabilités dans la conduite des affaires de l’Etat.

En tous cas, L’Affaire dite « SGS » au Port Autonome de Douala aura servi de galop d’essai dans la bataille de succession que se livrent les leaders des clans « NANGA et BULU ». La SGS soutenu par le leader du Clan B… ayant été rétablie dans ses missions au détriment de Trasatlantic soutenu par le leader du clan N…

Comme on dit au Tennis, « AVANTAGE SGS ». Qui vivra verra, si le navire Cameroun arrivera à bon port. On ne perd rien à attendre pour savoir si le navire Cameroun a encore un Capitane. Et ça, dans un avenir proche ou lointain mais certain, ça va se savoir.

