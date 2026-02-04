CAMEROUN :: La carte virtuelle MoMo vient ouvrir les utilisateurs aux paiements en ligne à l'internationale :: CAMEROON

La présentation a été faite par Mobile Money Corporation (MMC), filiale du groupe MTN à Douala, capitale économique du Cameroun. Fruit d'un partenariat avec Access Bank Cameroon PLC,la carte virtuelle Mastercard vient apporter une plus une valeur ajoutée dans le paiement numérique et l'inclusion financière au Cameroun et à l'internationale. MoMo étant le premier opérateur mobile à déployer une carte virtuelle le 19 Décembre 2025 au Cameroun.

Comme cahier de charge, la Carte Virtuelle MoMo permet désormais à des millions d’utilisateurs de : Réaliser des achats sur les plateformes d’e-commerce locales et internationales, S’abonner à des services numériques mondiaux tels que Netflix, Canva, Amazon prime, Google Play ou Apple Services, Accéder à des outils professionnels et éducatifs indispensables à la transformation digitale (formations en ligne, logiciels Saas…),Réaliser des paiements sécurisés sans compte bancaire ni carte physique.

Conçue conformément aux standards internationaux, Mastercard offre aux abonnés MoMo une création instantanée. Une sécurité renforcée de chaque transaction grâce à l’envoi d’un code OTP et à des notifications en temps réel. Un contrôle simplifié du budget, avec un plafond configurable. Une acceptation locale et internationale par d’un large éventail de commerçants en ligne, tant au niveau national qu’international. Une recharge facile de la carte directement depuis le compte MoMo.

Comment l’obtient-on ? La Carte Virtuelle MoMo est désormais disponible pour tous les abonnés disposant d’un compte MoMo actif. L’activation se fait directement sur la nouvelle application MoMo ou via le code *126*43#.

Autant elle vient Réduire les inégalités d’accès aux services de paiement en ligne, Mastercard vient bousculer les habitudes de consommation du numérique. Une révolution qui se résume dans le mot de Ellis NZO ASU, Directeur Général d’Access Bank Cameroon PLC. « En tant qu’institution financière engagée en faveur de l’innovation et d’une inclusion financière significative, Access Bank Cameroon est fière de porter cette initiative transformatrice. À travers notre partenariat avec MTN Mobile Money et Mastercard, nous élargissons l’accès à des solutions de paiement numérique sécurisées, pratiques et modernes pour les particuliers, les entrepreneurs et les entreprises à travers le pays. La carte virtuelle MoMo introduit une nouvelle manière pour les Camerounais d’effectuer leurs transactions en toute confiance, de participer plus pleinement à l’économie numérique et de débloquer de nouvelles opportunités de croissance. Cette collaboration reflète notre ambition de proposer des solutions qui vont au-delà des services bancaires traditionnels et d’intégrer davantage de personnes dans l’écosystème financier formel »

