CAMEROUN :: Bonabéri : Un fils tente d'étrangler sa mère pour raison sectaire :: CAMEROON

Un drame d'une violence inouïe a secoué le quartier de Bonabéri à Douala. En plein jour, un jeune homme a tenté d'étrangler sa propre mère sous les yeux de passants horrifiés. Les révélations qui ont suivi l'intervention des témoins glacent le sang : le suspect affirme avoir "vendu" sa mère au sein d'une secte dont il serait membre.

L'agression n'a été interrompue que grâce à la réactivité de riverains qui ont maîtrisé l'agresseur et sauvé la victime in extremis. Les images de la scène montrent des témoins maintenant fermement le jeune homme pendant que sa mère, visiblement traumatisée, était mise en sécurité.

Une confession glaçante

Selon les témoignages recueillis sur place, le suspect n'a manifesté aucun remords après son arrestation. Au contraire, il a livré une confession troublante qui révèle l'emprise sectaire dont il serait victime ou complice.

Le jeune homme aurait déclaré avoir "vendu" sa mère au sein de son groupe sectaire. Cette transaction macabre, dont les modalités restent floues, implique vraisemblablement des pratiques rituelles ou sacrificielles. Face à la survie prolongée de sa mère, il aurait décidé de précipiter les choses en tentant de l'étrangler lui-même, perdant patience devant ce qu'il considérait comme un échec du processus initié.

Cette explication, aussi terrifiante soit-elle, soulève des questions cruciales sur la nature exacte de cette organisation sectaire et l'étendue de son influence à Bonabéri et dans la région de Douala.

L'intervention salvatrice des passants

C'est en pleine rue, en plein jour, que l'agression s'est produite. La scène aurait pu tourner au drame fatal sans la présence d'esprit de témoins qui ont immédiatement réagi. Plusieurs riverains se sont précipités pour séparer le fils de sa victime et le maîtriser jusqu'à l'arrivée probable des forces de l'ordre.

Les images qui circulent montrent un attroupement autour du suspect maintenu au sol, tandis que la mère, visiblement choquée mais vivante, était prise en charge à distance. La rapidité de cette intervention collective a indéniablement sauvé une vie.

Une enquête sur l'implication sectaire

Les autorités camerounaises sont désormais attendues sur ce dossier explosif. Au-delà de la tentative d'homicide évidente, c'est toute la dimension sectaire de cette affaire qui nécessite une investigation approfondie.

Plusieurs questions urgentes se posent. Cette secte opère-t-elle depuis longtemps dans le quartier de Bonabéri ? Combien de membres compte-t-elle ? D'autres familles ont-elles été touchées par des pratiques similaires ? La notion de "vente" d'un être humain au sein du groupe suggère-t-elle des rituels sacrificiels organisés ?

La confession spontanée du suspect, aussi dérangeante soit-elle, pourrait constituer une porte d'entrée pour démanteler un réseau sectaire potentiellement dangereux. Son témoignage, s'il est exploité correctement par les enquêteurs, pourrait révéler les mécanismes d'emprise, les responsables du groupe et l'ampleur réelle de ses activités.

Un phénomène sectaire sous-estimé

Cet incident met en lumière une réalité souvent minimisée au Cameroun : la présence et l'influence de groupes sectaires dans certains quartiers urbains. Ces organisations, qui opèrent généralement dans la clandestinité, exercent une emprise psychologique et spirituelle sur leurs membres, les conduisant parfois à des actes d'une violence extrême.

Le cas de Bonabéri n'est probablement pas isolé. Il révèle l'urgence d'une surveillance accrue des mouvements sectaires et la nécessité de sensibiliser les populations aux dangers de ces organisations qui prospèrent dans l'ombre, exploitant la vulnérabilité de personnes en quête de spiritualité ou de solutions à leurs problèmes.

La mère a échappé au pire grâce à la solidarité citoyenne. Mais combien d'autres victimes silencieuses subissent-elles l'emprise de ces groupes sans que personne n'intervienne ? Et jusqu'où le Cameroun est-il prêt à aller pour identifier et démanteler ces réseaux qui détruisent des familles entières au nom de croyances déviantes ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp