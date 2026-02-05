CAMEROUN :: Droits humains, Prison de Bangangté : le témoignage glaçant de Me Fabien Kengne sur des détenus :: CAMEROON

Maître Fabien Kengne, grand défenseur des droits humains, Avocat au Barreau du Cameroun, raconte l'incroyable situation carcérale de certains détenus politiques au Cameroun. Il était en visite le 04 février 2026 à la prison de Bangangté dans le département du Ndé. Lisez son poignant et douloureux témoignage...

"Je sors de la Prison de Bangangté et ma journée me sera insupportable. Un tel degré de cruauté humaine est inimaginable, même dans les pays en guerre. J'ai eu fini l’entretien avec 18 détenus du groupe arrêté à Bafang, puis déporté à Bafoussam et enfin à la Prison de Bangangté, et au moment de sortir de la "cellule" où je me trouvais, je tombe nez à nez avec un groupe de 02 gendarmes venant de Bafoussam, accompagnés de Emaleu Idriss, qu'ils sont venus jeter dans les lieux, après près de 03 mois d'internement à l'hôpital Régional de Bafoussam.

À sa vue, quelle n'est pas ma surprise de constater que EMALEU Idriss tient à peine sur deux béquilles. Il a été sorti de l'hôpital pour la prison alors qu'il n'est pas encore rétabli. Après avoir reçu une balle dans la cuisse droite le 27 Octobre 2025, à Bafang, il s'est écroulé, a été arrêté, gardé à vue dans un état piteux, puis interné à l'hôpital jusqu'à ce jour. Ce sont ces propres gardiens de gendarmes, qui me reconnaissent et me suggèrent de solliciter qu'il soit retourné à l'hôpital pour être opéré.

Au moment de rentrer, j'ai été chez le Régisseur qui m'a dit que son seul rôle consiste simplement à recueillir ses pensionnaires et de veiller sur eux. Outre EMALEU Idriss, je n'ai pas pu voir le nommé SOULEYMANE Parfait Zakaria. C'est un sujet Tchadien, pousseur de profession. Ces codétenus m'ont rapporté qu'il est couché depuis environ 04 jours sans soins et sans s'alimenter, parce que l'infirmerie de la prison manque de tout.

Au cours de notre entretien j'ai aussi noté la présence parmi ces détenus politiques de 7 mineurs de 16 a 17 ans, au moment des faits, des élèves pour la plus part, et d'un étudiant : NYNKAM FOTSO Dylan, maçon, né en 2008, SEIDOU BACHIROU, orphelin de père, né en février 2007, élève en seconde au Lycée rural de Bafang, YOUSSOUFA HOUSSENI, né le 13 Avril 2007, fermier, YOUMBI MOUNGOUE Gabriel, né le 06 juin 2007, élève en seconde E au Lycée de Brazzaville à Douala, venu à Bafang voir sa mère, BIAWA TOUMENI Caleb, né le 07 juin 2007, élève en classe de Tle au Lycée classique de Bafang, TCHEUKO Wilfried, né le 12 juillet 2007, élève en 3ème E au Lycée bilingue de nylon Brazzaville à Douala, venu à Bafang chez sa grand-mère, KAMOGNE Valdano Crépin, né le 02 Avril 2006,élève en Tle électronique, au Lycée technique de Bafang.

J'ai enfin noté la présence de TCHOFANG Franck Wilfried, étudiant à l'UIT de Bandjoun, qui avait réussi son passage en 2ème année.

Il a arrêté sur le chemin des champs avec sa mère, le 03 Novembre 2025, sans aucun motif, par le Commandant de la Brigade de Bandja qui, sans lui poser la moindre question sur son identité ou son statut d'étudiant, l'a remis entre les mains des gendarmes venus de Bafoussam. Ces derniers l'ont embarqué manu militari pour Bafoussam.

NGOUAWOUNON Felix Raoul résidait en Allemagne depuis 07 ans et y travaillait comme boulanger-pâtissier. Il était au Cameroun depuis décembre 2024 et s'était reconverti en planteur. Il a arrêté seul sur sa moto, avant les marches, juste parce qu'il s'était retrouvé porteur d'un drapeau.

Comme ses compagnons d'infortune, il a été atrocement torturé. Son genou présence une bosse issue des coups de matraque, selon lui.

Il a sollicité en vain sortir pour se faire opérer de ce genou.

Depuis leur mise en détention provisoire à la Prison de Bangangté le 04 Novembre 2025 par le Chef d'Escadron-Magistrat Immaculate TIFUH MUKUM, ils ont été auditionnés 2 semaines plus tard par cette dernière et depuis lors, rien.

Ils ne savent plus à qui s'adresser. Personne n'est responsable de rien et tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin disent attendre des instructions.

Mais de qui?

Ainsi va le Cameroun.

JSK À VIE"

