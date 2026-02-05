Camer.be
La paralysie Biya entre mise en scène, scandale SGS et gouvernement fantôme
La paralysie Biya entre mise en scène, scandale SGS et gouvernement fantôme

Le décor était planté pour la postérité. Il y a quelques semaines, une image diffusée montrait Paul Biya célébrant les fêtes, une table basse stratégiquement couverte de dossiers. Une mise en scène du travail présidentiel. Pourtant, depuis, face au déchirement interne de l’affaire SGS, ce « bourreau de travail » affiché a disparu des radars. Le remaniement ministériel « imminent » promis le 31 décembre est un fantôme. Le pays est englué dans un vide gouvernemental qui interroge sur les véritables ressorts du pouvoir.

Un pouvoir en décomposition avancée

L’absence prolongée de conseil des ministres et ce remaniement introuvable ne sont pas des détails. Ils symptomatisent un système à l’arrêt. Une cause majeure : la répression post-électorale. En éliminant les contestataires, le régime a cru se consolider. Il s’est en réalité privé de toute légitimité et capacité d’action collective. Le scandale SGS, conflit larvé entre la présidence et la primature sur un contrat de scanning au Port de Douala, illustre cette paralysie. Un exécutif fonctionnel l’aurait tranché. Un exécutif fantôme ne peut que laisser pourrir.

Le coût humain d’une imposture politique

La question est brutale : fallait-il tant de sang versé, comme celui d'Anicet Ekanè, pour aboutir à cette impasse ? La paralysie actuelle découle directement de la falsification du verdict des urnes. Sans légitimité, plus de gouvernance possible. Les parapheurs sur la table basse ne signent plus rien. Les promesses de fin d’année ne sont que de l’air. Le pays attend, tandis que les dossiers brûlants s’empilent et que les institutions se déchirent.

Quand un régime choisit la force sur la légitimité, ne scie-t-il pas inéluctablement la branche sur laquelle il est assis ?

