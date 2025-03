FRANCE :: Le Salon Africain du Livre de Paris 2025 : l’ambassadeur André Ekoumou célèbre la Créativité camerou

Le Salon Africain du Livre de Paris 2025 : l’ambassadeur André Ekoumou célèbre la Créativité camerounaise

Le Salon Africain du Livre de Paris revient en 2025 pour une nouvelle édition placée sous le signe du partage et de la valorisation de la littérature africaine. Débutant aujourd’hui à 15h et s’étendant sur trois jours, cet événement d’envergure se tient à la Halle des Blancs Manteaux. Ce rendez-vous prestigieux, ouvert aux écrivains africains et aux éditeurs, vise à récompenser et encourager la création littéraire africaine.

Un Voyage en Diaspora : Thème de l’édition 2025

Sous le thème « Voyage en diaspora », le salon offre une plateforme exceptionnelle aux auteurs africains pour exposer leurs œuvres, vendre leurs livres et partager leur talent créatif avec un public diversifié. Cette thématique met en lumière les récits, les mémoires et les expériences des Africains dispersés à travers le monde, qui ont enrichi le dialogue culturel.

Rencontres et Découvertes Littéraires

Pendant trois jours, le public pourra plonger au cœur de la littérature africaine à travers des rencontres avec des auteurs passionnants, des débats stimulants et des conférences engagées. Le salon se veut également un tremplin pour les éditeurs africains, ce qui leur permettra des échanges et offrira des opportunités de collaboration.

Une Affluence Record dès la Première Journée

Ce soir seulement, entre 15h et 20h, plus de 10 000 curieux et amoureux du livre ont défilé à travers les allées du salon, avides de découvrir, d’acheter, de lire et d’échanger avec les auteurs présents. Une affluence impressionnante qui témoigne du rayonnement croissant de la littérature africaine et de l’intérêt grandissant du public pour ces œuvres inspirantes.

Hommage à Eugène Njo Léa : L’Héritage d’un Visionnaire

L’événement accueille un hommage exceptionnel à Eugène Njo Léa, figure emblématique ayant transcendé le sport pour devenir un intellectuel et un militant du progrès africain. Une conférence dédiée à cet ancien footballeur a captivé l’attention du public, ceci permettra de mettre avant son rôle dans la redéfinition de l’avenir du continent.

Une Participation Diplomatique et Littéraire de Haut Niveau

L’événement a également vu la participation de nombreuses personnalités diplomatiques, notamment l’ambassadeur du Cameroun en France, Son Excellence André Magnus Ekoumou, accompagné de plusieurs dignitaires tels que M. Onana, le commandant Issa et le vice-consul, Son Excellence François Songue. Lors de la présentation du livre consacré à Eugène Njo Léa, ces personnalités diplomatiques ont salué l’engagement des écrivains camerounais et ont même commandé 20 exemplaires de l’ouvrage.

Un Stand Camerounais Riche en Talents

Le stand du Cameroun s’est illustré par une présence remarquable d’écrivains issus de la diaspora, tels que Priscillia Manga, venue d’Algérie, Serge Ngounga, président de l’AMACAD, ainsi que son vice-président Célestin Edjangué, Sandrine Fansi, Samba Saphir, Nja Kwa Ewané et bien d’autres. Leur contribution à cette édition illustre la vitalité de la littérature africaine au sein de la diaspora.

Un Rendez-Vous Littéraire Incontournable

Le Salon Africain du Livre de Paris 2025 s’annonce comme une édition exceptionnelle, c’est la rencontre des auteurs, éditeurs, intellectuels et passionnés de littérature autour d’une cause commune : célébrer et promouvoir les lettres africaines. Que vous soyez curieux, collectionneur ou fervent lecteur, cet événement est l’occasion idéale d’enrichir votre bibliothèque et d’échanger avec des auteurs de talent. Dimanche 16 mars, les auteurs camerounais seront mis à l’honneur lors d’une mini-conférence prévue à 17h dans la salle Ferdinand Oyono, où j’aurai l’honneur de jouer le rôle de modérateur. Rendez-vous à la Halle des Blancs Manteaux pour trois jours d’immersion littéraire inoubliable !