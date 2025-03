Maurice Kamto : Un intellectuel parmi d’autres dans l’histoire du Cameroun :: CAMEROON

Il est certes louable de reconnaître les mérites de Maurice Kamto dans le domaine du droit et de la diplomatie, mais il serait erroné de le présenter comme une figure unique et inégalable. L’histoire du Cameroun regorge de brillants esprits et de figures ayant marqué la diplomatie, la science juridique et la pensée politique bien avant lui. L’éloge de son parcours, aussi impressionnant soit-il, ne devrait pas occulter l’existence d’autres bâtisseurs ayant façonné l’image du Cameroun sur la scène internationale. Avant Kamto, des intellectuels comme, Joseph Tchundjang Pouémi, Adamou Ndam Njoya, Joseph Owona, Jean-Marc Ela, Engelbert Mveng ou encore Roger Gabriel Lep ont influencé des générations et ont marqué leur époque par leurs contributions au savoir et à l’engagement politique.

Une reconnaissance qui ne doit pas verser dans l’exagération

L’assimilation de Kamto à une figure quasi-messianique de la pensée juridique et politique camerounaise relève d’un biais réducteur. Il est un acteur important, mais pas l’unique référence. Son passage à l’IRIC n’est qu’une continuité d’un héritage académique bâti par d’autres avant lui. Il n’a ni fondé le droit au Cameroun ni révolutionné la diplomatie camerounaise de manière inédite.

Présenter Kamto comme un pionnier absolu de l’engagement pour l’État de droit est une exagération. Le Cameroun compte et a toujours compté des figures qui ont combattu pour la justice, la démocratie et les libertés. Félix Moumié, Ernest Ouandié, Abel Kingué et bien d’autres ont payé le prix ultime pour ces idéaux, bien avant qu’une quelconque figure contemporaine n’émerge sur la scène politique.

Une lutte politique qui n’échappe pas à la critique

Loin d’être un simple « promoteur d’idées », Maurice Kamto est un homme politique avec des ambitions précises. Comme tout acteur politique, il est soumis aux mêmes critiques et évaluations que ceux qu’il défie. Le fait qu’il ait occupé des fonctions gouvernementales par le passé n’efface pas les interrogations sur la cohérence de son engagement actuel. On ne peut pas le dissocier entièrement des structures qu’il critique aujourd’hui, puisqu’il en a lui-même été un maillon. Quant à l’idée selon laquelle il serait injustement accusé ou mal compris, cela relève d’un procès à sens unique. La politique, par essence, est un terrain de confrontations d’idées.

Loin d’être une victime systématique de persécutions, Kamto est un acteur du jeu politique qui, comme tout autre, doit répondre de ses prises de position et de leurs conséquences. Plutôt que de l’ériger en figure quasi-exclusive du combat pour la justice et l’intellect camerounais, il serait plus pertinent de le situer dans une continuité historique où bien d’autres avant lui ont posé les bases du progrès national.

Kamto n’est ni le premier ni le dernier intellectuel à œuvrer pour le Cameroun, et toute tentative de le présenter comme une singularité absolue relève davantage de l’hagiographie que d’une analyse objective de son parcours. L’histoire camerounaise est riche, et ses figures symboliques ne se limitent pas à celles qui font l’actualité immédiate.