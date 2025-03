Les Meba, l’autre branche de la famille Biya : discrétion et influence au cœur du pouvoir camerounai :: CAMEROON

Avec le décès de Martine Meba, belle-sœur du président Paul Biya, les Camerounais ont redécouvert une famille discrète mais influente au cœur du pouvoir. Les Meba, une autre branche de la famille Biya, mêlent discrétion et engagement politique, révélant des dynamiques familiales complexes dans l’entourage du chef de l’État.

Martine Meba, épouse de Pierre Meba, frère cadet de Paul Biya, est décédée le 28 janvier dernier. Ses obsèques, organisées à Meyomessala, dans la région du Sud, ont pris des allures de cérémonie nationale. Ministres, diplomates et hommes d’affaires se sont pressés pour présenter leurs condoléances, soulignant l’importance de cette famille dans les cercles du pouvoir.

Pierre Meba, frère du président, incarne la discrétion. Ancien fonctionnaire à la Direction des prix, poids et mesures, il a toujours évité les projecteurs. Pourtant, il joue un rôle clé dans l’entourage de Paul Biya, ayant un accès privilégié à son frère aîné et servant parfois d’intermédiaire pour des audiences.

Ses fils, Christian et Évrard Meba, incarnent deux approches différentes. Christian, diplômé aux États-Unis, a travaillé comme diplomate avant de rejoindre l’administration camerounaise dans le secteur des télécommunications. Affable et discret, il contraste avec son frère Évrard, plus engagé politiquement. Ce dernier préside l’Observatoire du développement sociétal (ODS), une organisation de la société civile connue pour ses prises de position controversées, notamment contre des activistes comme Alice Nkom.

La nièce de Paul Biya, Cathy Meba, est sans doute la figure la plus visible de la famille. Hyperactive sur les réseaux sociaux et dans les médias, elle a fait de la défense de son oncle son cheval de bataille. Auteure du livre « 40 ans et si c’était Moïse ? » et coréalisatrice du documentaire « Paul Biya, un grand homme d’État au destin prodigieux », elle est une figure clé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).

Cathy Meba est également impliquée dans la préparation de la prochaine élection présidentielle d’octobre 2025, où Paul Biya devrait se représenter. Son engagement politique et médiatique en fait une actrice majeure de la campagne à venir.

Les Meba, bien que discrets, jouent un rôle essentiel dans l’entourage de Paul Biya. Leur influence, tantôt discrète, tantôt visible, reflète les complexités du pouvoir camerounais et les liens étroits entre vie privée et vie publique.