CAMEROUN :: Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : La Liste des Lions Indomptables Dévoilée ! :: CAMEROON

La Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) a publié la liste des joueurs convoqués pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Marc Brys a misé sur un mélange d'expérience et de jeunes talents pour affronter l'Eswatini et la Libye.

Des Gardiens de But Expérimentés

Pour sécuriser les cages, quatre portiers sont appelés : André Onana, Simon Ngapandouetnbu, Simon Omossola et Devis Epassy. La présence d’Onana apporte une garantie, tandis que Ngapandouetnbu et Omossola incarnent l’avenir.

Une Défense Alliant Puissance et Technique

En défense, la sélection voit le retour de Michael Ngadeu et la présence de Nouhou Tolo, Flavien Boyomo, Faï Collins et Jackson Tchatchoua. Ces joueurs devront être solides face aux attaques adverses.

Un Milieu de Terrain Polyvalent

Au milieu, le Cameroun mise sur Zambo Anguissa, Carlos Baleba et James Eto’o. Leur rôle sera crucial pour l’équilibre entre récupération et construction du jeu. Martin Hongla et Yvan Neyou viendront renforcer ce secteur stratégique.

Un Secteur Offensif Riche en Talents

L’attaque camerounaise repose sur des valeurs sûres comme Vincent Aboubakar et Bryan Mbeumo. À leurs côtés, des joueurs explosifs comme Christian Bassogog, Nicolas Moumi Ngamaleu et Nathan N'Goumou Minpole tenteront de faire la différence.

Ces rencontres, prévues les 19 et 25 mars 2025, seront déterminantes pour le Cameroun dans sa course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.