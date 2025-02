CAMEROUN :: Risques de Nouveaux Retards dans le Remboursement de la Dette Selon Moody’s :: CAMEROON

Les jours passent, et les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le Cameroun. Le contexte politique tendu ne fait qu’aggraver la situation, faisant peser des risques importants sur les capacités du pays à lever des fonds à l’échelle internationale.

Dans son dernier rapport daté du 21 février 2025, l’agence de notation financière Moody’s a émis une mise en garde sévère. Elle menace d’abaisser une nouvelle fois la note du Cameroun, déjà fragilisée par des difficultés économiques et financières persistantes. Une agence de notation financière, comme Moody’s, est chargée d’évaluer le risque de non-remboursement de la dette d’un État ou d’un emprunt.

Moody’s souligne dans son rapport : « Les niveaux de liquidité du gouvernement sont vulnérables aux chocs des prix mondiaux des carburants, aux dépenses de sécurité non budgétisées, aux entreprises publiques en difficulté financière et au durcissement des conditions de financement. » L’agence ajoute : « Une gestion de la dette et des liquidités médiocre dans un contexte de durcissement des conditions financières nationales et internationales » pourrait exacerber le risque de nouveaux retards de paiement. Selon Moody’s, cela « entraînerait probablement une dégradation de la note » du pays.

Cette mise en garde intervient 19 mois après que Moody’s ait abaissé la note du Cameroun de B2 à C1. À l’époque, l’agence avait indiqué que le gouvernement faisait face à des difficultés de trésorerie, ayant entraîné des retards de paiement au titre du service de la dette extérieure à la fin de 2022 et en 2023. Les retards de paiement, bien que de quelques jours, concernaient des emprunts dus à Deutsche Bank Spain, Exim Bank China et Exim Bank Turkey.

Les craintes de Moody’s s’appuient également sur des risques politiques persistants. L’agence mentionne notamment « le risque d’une transition désordonnée du pouvoir présidentiel », qui pourrait exacerber les pressions financières et sociales actuelles. Ces tensions politiques, combinées à une gestion économique jugée médiocre, pourraient plonger le Cameroun dans une situation encore plus critique.

Cette situation préoccupante intervient dans un contexte où le Cameroun doit déjà faire face à des défis majeurs, tels que la hausse des prix des carburants, les dépenses imprévues liées à la sécurité, et les difficultés financières des entreprises publiques. La dégradation potentielle de la note du pays par Moody’s pourrait rendre encore plus difficile l’accès du Cameroun aux marchés financiers internationaux, augmentant ainsi le coût de ses emprunts.

En conclusion, le Cameroun se trouve à un carrefour critique. Les décisions prises dans les prochains mois, tant sur le plan économique que politique, seront déterminantes pour éviter une dégradation supplémentaire de sa situation financière. Les avertissements de Moody’s doivent être pris au sérieux pour préserver la stabilité économique du pays.