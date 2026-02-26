Miss Cameroun 2025 : le code de conduite du COMICA qui scandalise les juristes :: CAMEROON

Le Comité d'Organisation Miss Cameroun (COMICA) pensait sécuriser son élection 2025 avec un nouveau code de conduite. C'est l'effet inverse qui se produit. Juristes et défenseurs des droits humains montent au créneau contre un document qu'ils jugent liberticide et potentiellement illégal. Derrière les paillettes, c'est un véritable contrat d'adhésion que les candidates doivent signer les yeux fermés.

Un contrat déséquilibré dès la première ligne

Le texte stipule que les jeunes filles « s'engagent à respecter les dispositions » énoncées, créant ainsi un lien contractuel formel. Problème : la clarté des termes fait défaut. Les juristes interrogés par notre rédaction soulignent l'absence de garanties sur le consentement éclairé des participantes. Une candidate mineure peut-elle vraiment mesurer les implications juridiques de ce qu'elle signe ?

La question n'est pas anodine. Le code de conduite du COMICA impose des obligations sans nécessairement détailler les contreparties. Or, en droit, tout contrat suppose un équilibre. Les droits des candidates semblent ici relégués au second plan derrière les intérêts de l'organisation.

Des sanctions disproportionnées qui inquiètent

Le passage qui fâche concerne les mesures disciplinaires. Le texte prévoit que « le refus délibéré d'honorer ses obligations au COMICA » peut entraîner des sanctions allant jusqu'à « la destitution » ou la perte des titres. Une formulation suffisamment vague pour couvrir presque tout comportement déplaisant aux yeux de l'organisation.

Les défenseurs des droits humains y voient une menace implicite pesant sur la liberté d'expression des reines de beauté. Une Miss pourrait être destituée pour une prise de position sur les réseaux sociaux, pour un refus de participer à un événement sponsorisé, ou pour toute raison que le COMICA jugerait contraire à ses intérêts. La proportionnalité des sanctions, principe fondamental du droit, n'est pas garantie.

Logistique, image et résiliation : les zones d'ombre s'accumulent

Le code impose également des responsabilités logistiques aux lauréates concernant « l'hébergement » et « les déplacements ». Des exigences potentiellement excessives qui, selon les juristes, pourraient créer des situations d'exploitation. Une candidate pourrait se voir imposer des conditions de vie ou des déplacements sans contrepartie équitable.

Le droit à l'image est un autre point de crispation. Le texte indique que « Miss Cameroun et les dauphines peuvent être photographiées et filmées ». Une rédaction qui laisse entendre que l'organisation pourrait exploiter commercialement l'image des jeunes femmes sans leur consentement explicite et renouvelé pour chaque usage. L'absence de précision sur la durée et l'étendue de cette cession de droits est problématique.

Enfin, la procédure de résiliation anticipée interroge. Le code précise que « toute partie peut résilier le contrat à tout moment », sans définir les critères objectifs d'une telle décision. Une candidate pourrait voir son contrat rompu arbitrairement, sans recours possible.

La nécessité d'un garde-fou indépendant

À court terme, ce code expose le COMICA à des contestations juridiques et à une mauvaise publicité préjudiciable à l'image du concours. À long terme, c'est la crédibilité même de l'institution Miss Cameroun qui est en jeu. Si les candidates ne sont pas protégées, les plus talentueuses refuseront de participer.

Les experts plaident pour la création d'un organe indépendant chargé de superviser le respect du code et de garantir l'équité des décisions. Une révision en profondeur du document, avec un véritable dialogue associant juristes et associations de défense des droits des femmes, semble indispensable pour éviter des abus.

Le COMICA acceptera-t-il de revoir sa copie ?

Alors que l'élection 2025 approche, une question demeure : le comité d'organisation fera-t-il preuve de transparence en consultant des experts indépendants, ou maintiendra-t-il un code conçu davantage pour protéger l'institution que les jeunes femmes qu'elle est censée couronner ?

