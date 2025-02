FRANCE :: CRÉER DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE : CE QU’IL FAUT POUR DEVENIR MILLIARDAIRE

« En fin de compte, la production d’idées est plutôt abondante. C’est leur mise en œuvre qui est rare. » Levitt, T., La créativité ne suffit pas, HBR ,2006. « Est-ce que je deviendrai milliardaire si je suis déterminé à le devenir et que je fournis tous les efforts nécessaires ? » *La réponse est « non »* « Vous êtes déterminé. Et alors ? Vous n’avez pas encore nagé nu dans des eaux infestées de requins » ; « Serez-vous tout aussi déterminé lorsque vous échouerez sur une île déserte, désorienté, ensanglanté, en haillons et battu, sans aucun signe de secours ? » « Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, si vous aidez suffisamment des gens à obtenir ce qu’ils veulent ».

Zig Ziglar Créer de la valeur répondant à une souffrance, à un besoin ou à un désir d’autres individus … à un prix qu’ils sont prêts à payer… obéit à un modèle structuré du processus entrepreneurial et mis en évidence par l’individu considéré comme au cœur des dynamiques du comportement entrepreneurial.

*Quelques conseils* :

« Éloignez-vous de ce que vous voulez (un milliard de dollars) et devenez profondément, intensément curieux de ce que le monde veut et a besoin. Demandez-vous ce que vous pouvez offrir qui soit si unique, captivant et utile qu’aucun ordinateur ne pourrait vous remplacer, qu’aucune personne ne pourrait sous-traiter votre travail, ou qu’aucun concurrent ne pourrait voler votre produit, l’améliorer et vous écraser (pas littéralement). Développez ce potentiel. Choisissez une chose et devenez un maître dans ce domaine. Puis, choisissez une deuxième chose et devenez également maître dans celle-ci.

Lorsque vous maîtrisez deux domaines différents (par exemple, l’ingénierie et le commerce), vous pouvez les combiner de manière à : i) introduire des idées novatrices qui se rencontrent pour créer des « bébés d’idées » que personne n’a encore vus, et ii) créer un avantage compétitif parce que vous pouvez naviguer entre deux univers, parler leurs deux langues, connecter les tribus, fusionner les éléments et stimuler une créativité inédite jusqu’à ce que vous ayez une épiphanie qui change votre vie. » « Le monde ne donne pas un milliard de dollars à une personne parce qu’elle le veut ou qu’elle travaille si dur qu’elle pense le mériter. (Le monde ne se soucie pas de ce que vous voulez ou pensez mériter.)

Le monde vous donne de l’argent en échange de quelque chose qu’il perçoit comme ayant une valeur égale ou supérieure : QUELQUE CHOSE QUI TRANSFORME UN ASPECT DE LA CULTURE, RÉINVENTER UNE HISTOIRE FAMILIÈRE OU EN INTRODUIRE UNE NOUVELLE, MODIFIE LA MANIÈRE DONT LES GENS PERÇOIVENT UNE CATÉGORIE ET L’UTILISENT AU QUOTIDIEN. Il n’y a pas de feuille de route, pas de plan prédéfini ; beaucoup de gens vous donneront beaucoup de conseils, et la plupart seront mauvais, certains seront bons, mais vous devrez comprendre comment ils ne s’appliquent pas à vous, car vous venez d’un angle inattendu.

Et vous ferez tout cela seul, jusqu’à ce que vous développiez le charisme et la crédibilité nécessaires pour attirer les talents dont vous n’avez pas besoin pour vous accompagner. » « Le talent n’est pas rare ; tout le monde en a. Plus rare est le courage de suivre le talent où il mène ». Ayez du courage ! « Toute entreprise à succès 1) crée ou distribue quelque chose de valeur 2) que d’autres individus désirent ou ont besoin d’obtenir 3) à un prix qu’ils acceptent de payer, d’une manière qui 4) satisfait les besoins et les attentes de l’acheteur et 5) qui rapporte suffisamment pour que les propriétaires de l’entreprise aient intérêt à la maintenir en activité »