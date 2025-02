FRANCE :: Tems, la Voix Qui Guérit l’Âme

Il y a des artistes qui marquent leur époque, et puis il y a ceux qui transcendent le temps, ceux dont la voix ne se contente pas d’être entendue, mais se ressent, se vit, se respire. Tems est de cette trempe-là. Elle vient de décrocher un Grammy pour la meilleure performance musicale africaine, une consécration méritée pour une artiste dont chaque note, chaque mélodie, domine l’âme et le corps à la fois. Je me souviens du moment où j’ai découvert sa musique. Je traversais une période sombre, une tempête intérieure où chaque jour ressemblait à une lutte. L’envie de tout casser autour de moi me frôlait, je dirai me hantait même. Et puis, il y a eu cette chanson.

« Love Me Jeje ».

Un titre qui a résonné en moi comme une caresse, comme un baume sur une plaie ouverte. Je l’ai écoutée en boucle pendant des jours, et sans que je ne m’en rende compte, elle m’a gardé en forme. Il y a dans sa voix une douceur féroce, un écho de vérité qui s’immisce dans les cœurs brisés et leur murmure : tiens bon, tu n’es pas seul(e). « Tems n’est pas seulement sur la vague, elle est la vague » comme dit un internaute.

L’Éclat d’une Reine

Elle fait désormais partie des femmes d’élite qui élèvent la musique africaine, qui font honneur à notre continent. Son talent dépasse les chiffres, bien que ses vues sur YouTube explosent les 20 millions, son succès n’est pas qu’une question de statistiques. C’est une question de vibration, de connexion. Sa voix ne se contente pas de divertir. Elle soigne, elle inspire, elle élève. Il y a dans ses mélodies envoûtantes, dans ses riffs vocaux d’une fluidité saisissante, quelque chose de magique, d’indéfinissable, un secret que seules les grandes artistes possèdent. Son refrain est un joyau, une pépite sonore qu’on laisse tourner encore et encore, sans jamais s’en lasser. Et moi, comme des millions d’autres, j’attends son prochain album avec impatience.

Une Icône pour Nous Toutes

Il y a peu de voix qui célèbrent autant la beauté, la puissance et la résilience des femmes africaines. En regardant ses clips, en écoutant ses paroles, je ressens une fierté immense. En tant que femme noire, en tant que fille à qui l’on a souvent dit que nous n’étions pas assez belles, pas assez bonnes, pas assez importantes…

Mais Tems prouve le contraire. Elle est le reflet d’une autre dimension de la femme africaine, une femme libre, audacieuse, qui impose son art et son identité sans concession. Elle chante, et nous nous redressons. Elle crée, et nous nous reconnaissons en elle. Ce n’est pas seulement de la musique. C’est une exposition de créativité, un miroir tendu à toute une génération.

Un Talent Générationnel

Avec « Try Me », elle nous avait déjà conquis. Avec ce Grammy, elle confirme ce que nous savions déjà : Tems sera bientôt la plus grande artiste féminine au monde je le souhaite vivement. Sa voix, ses paroles, sa présence scénique… tout en elle est puissance et élégance. Elle ne se contente pas de chanter. Elle transforme, elle émeut, elle inspire. Tems n’est pas une étoile filante. Elle est une constellation. Et son éclat ne fait que commencer.