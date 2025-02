CAMEROUN :: Affrontements à SOSUCAM Nkoteng : un mort, tensions travailleurs-direction :: CAMEROON

Les tensions entre les travailleurs et la direction de SOSUCAM ont atteint un point critique ce mardi 4 février 2025 à Nkoteng. Des affrontements violents ont éclaté, entraînant la mort d’un ouvrier et faisant plusieurs blessés. Cette situation tragique met en lumière les profondes divisions qui persistent au sein de l’entreprise et soulève des questions urgentes sur les conditions de travail et le respect des droits des salariés.

Les affrontements ont éclaté dans la matinée du 4 février 2025 sur le site de SOSUCAM, l’une des plus grandes entreprises sucrières du Cameroun. Selon des témoignages, les tensions étaient palpables depuis plusieurs semaines en raison de désaccords persistants entre les travailleurs et la direction. Les revendications des employés portaient principalement sur une rémunération juste et des conditions de travail dignes.

Malheureusement, ces tensions ont dégénéré en violences, causant la mort d’un ouvrier et blessant plusieurs autres. Les circonstances exactes de l’incident restent floues, mais il est clair que cette situation aurait pu être évitée par un dialogue constructif entre les parties prenantes.

Réactions et condamnations

L’honorable Cabral Libii a réagi rapidement à cette tragédie, exprimant sa consternation dans un communiqué publié le même jour. Il a qualifié la situation d’inacceptable et a appelé la direction de SOSUCAM à prendre des mesures immédiates pour apaiser les tensions.

« Le respect des droits des salariés est un principe fondamental qui ne saurait être bafoué », a-t-il déclaré. Il a également exhorté l’entreprise à engager un dialogue sincère avec les travailleurs pour trouver une solution juste et durable. Enfin, il a adressé ses condoléances à la famille du défunt et exprimé sa solidarité avec les blessés et l’ensemble des employés de SOSUCAM.

Les enjeux sous-jacents

Cette tragédie met en lumière les défis structurels auxquels sont confrontés les travailleurs camerounais, en particulier dans le secteur agro-industriel. Les employés de SOSUCAM réclament depuis longtemps une amélioration de leurs conditions de travail et une rémunération plus équitable. Cependant, leurs revendications semblent être restées lettre morte, alimentant un climat de frustration et de colère.

Cette situation soulève également des questions sur le rôle des autorités dans la protection des droits des travailleurs. L’honorable Cabral Libii a appelé les autorités à garantir le respect de ces droits et à éviter toute escalade de la violence.

Les prochaines étapes

Il est impératif que la direction de SOSUCAM prenne des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations des travailleurs. Un dialogue ouvert et transparent est essentiel pour rétablir la confiance et prévenir de futurs incidents. Par ailleurs, une enquête indépendante devrait être menée pour déterminer les responsabilités dans cette tragédie et garantir que justice soit rendue.

Cette affaire rappelle l’importance de promouvoir des conditions de travail décentes et de respecter les droits fondamentaux des salariés. Elle doit servir de catalyseur pour des réformes plus larges dans le secteur agro-industriel camerounais.