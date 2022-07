CAMEROUN :: Veille de rentrée scolaire et universitaire : Où trouver la bonne école de formation professionnelle :: CAMEROON

Selon un modèle calqué au besoin du monde de l'emploi, le Centre Français du Digital Marketing est une grande école supérieure de pointe aux technologies de l’information et de la communication ; le marketing digital. En son sein, des formateurs riches d'expérience bien outillés dispensent des unités d'enseignement.

Pour un projet de reconversion, de formation professionnelle, de recyclage et le renforcement de capacités des cadres d'une entreprise, le Centre Français du Digital Marketing est le lieu indiqué. À ce jour, plusieurs formations à la pointe sont dispensées notamment en Marketing Digital Et Social Media Management / Data Analyst / Communicaty Management / E-COMMERCE / Infographie / Content Management / Management Des Projets Digitaux / Juriste Digital / Responsable De Gestion Du Système Des Ressources humaines / Chef De Projet Digital / Banque Et Finance Digital / Manager Des Projets Agiles...

Facile d'accès, le centre Français Du Digital Marketing est situé à Yaoundé 5 Titi Garage, entre le Québec snack et le Lycée Bilingue d'Essos. Dans la mouvance de se faire connaître d'avantage, une journée porte-ouverte est organisée ce 14 juillet 2022. Les parents, lauréats des examens officiels, étudiants et chefs d’entreprise sont attendus pour apprécier le cadre de formation et les salles informatiques high-tech.