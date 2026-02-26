Camer.be
Beauté : Moutongo Audrey Black est la nouvelle Miss après la destitution de Haranga Golonga Josiane
CAMEROUN :: PEOPLE

CAMEROUN :: Beauté : Moutongo Audrey Black est la nouvelle Miss après la destitution de Haranga Golonga Josiane :: CAMEROON

Moutongo Audrey Black est la nouvelle Miss Cameroun. Première dauphine de Haranga Golonga Josiane, Moutongo Audrey Black a été désignée ce mercredi, par le Comité d'organisation de Miss Cameroun dont Ingrid Solange AMOUGOU est la présidente. 

La désignation de Audrey Black Moutongo fait suite à la destitution de Haranga Golonga Josiane par le Comité d'organisation de Miss Cameroun

Moutongo Audrey Black est une fille Douala d'Akwa dans   la région du Littoral. Jusqu'à sa nomination, elle était la première dauphine de Haranga Golonga Josiane, depuis l'élection Miss Cameroun du 12 juillet 2025 au palais des congrès de Yaoundé. 

Mais ce feuilleton n'a pas encore livré tous des secrets. La reine de beauté déchue a fait une sortie par exploit d'huissier, pour sommer le Comité d'organisation de Miss Cameroun de respecter ses droits, notamment le versement de ses arriérés de salaire. Depuis plusieurs mois, le torchon brûlait déjà entre Miss Cameroun 2025 et Ingrid Solange AMOUGOU.

L'ex- reine de beauté accuse notamment la présidente du Comité d'organisation de Miss Cameroun de l'avoir stigmatisée pour ses origines, de l'avoir insultée, et porté plusieurs accusations non fondées à son encontre. Des suites judiciaires sont annoncées dans cette affaire qui fait grand bruit sur la toile, et prend des allures communautaristes.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique PEOPLE

Beauté : Moutongo Audrey Black est la nouvelle Miss après la destitution de Haranga Golonga Josiane
Dominique Lexilus : Des Pionniers du Parkour aux Plateaux de Cinéma Internationaux
Isabelle Noah malade et protégée : la famille répond par un communiqué d'avocat
Famille Noah : Nathalie défend Isabelle, accusée d'être « malade » par les avocats
Consty Eka est mort à Abidjan : disparition du « Roi de la Télé » camerounais
Merline KWATCHO, marraine d’exception : l’élégance discrète au service de la culture en diaspora
Yannick Noah accusé par ses sœurs de détourner l'héritage familial au Cameroun
Belka Tobis : sa femme brise le silence et révèle sa version des faits
Belka Tobis : bagarre conjugale filmée, versions contradictoires sur les réseaux
L’EQUIPE SENEGALAISE SERA AUSSI PHOTOGRAPHIQUE AVEC AMINA FALL
ZAMBO ANGUISSA RETOURNERA UN JOUR DANS LES LIONS INDOMPTABLES
Maman Céline Njomgang : Une Reine célébrée à 80 ans, entre émotion et reconnaissance
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:47
Beauté : Moutongo Audrey Black est la nouvelle Miss après la destitution de Haranga Golonga Josiane

Beauté : Moutongo Audrey Black est la nouvelle Miss après la destitution de Haranga Golonga Josiane
02:03
Ouganda : deux femmes arrêtées pour un baiser, la loi anti-gay fait une nouvelle victime

Ouganda : deux femmes arrêtées pour un baiser, la loi anti-gay fait une nouvelle victime
01:02
Miss Cameroun 2025 attaque le COMICA : salaires impayés et discrimination

Miss Cameroun 2025 attaque le COMICA : salaires impayés et discrimination
00:00
La drogue, nouvelle arme pour éliminer des adversaires ?

La drogue, nouvelle arme pour éliminer des adversaires ?
17:57
Pape Léon XIV, Trump, Biya : la géopolitique Vaticane qui dérange

Pape Léon XIV, Trump, Biya : la géopolitique Vaticane qui dérange

PEOPLE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo