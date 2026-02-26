CAMEROUN :: Beauté : Moutongo Audrey Black est la nouvelle Miss après la destitution de Haranga Golonga Josiane :: CAMEROON

Moutongo Audrey Black est la nouvelle Miss Cameroun. Première dauphine de Haranga Golonga Josiane, Moutongo Audrey Black a été désignée ce mercredi, par le Comité d'organisation de Miss Cameroun dont Ingrid Solange AMOUGOU est la présidente.

La désignation de Audrey Black Moutongo fait suite à la destitution de Haranga Golonga Josiane par le Comité d'organisation de Miss Cameroun.

Moutongo Audrey Black est une fille Douala d'Akwa dans la région du Littoral. Jusqu'à sa nomination, elle était la première dauphine de Haranga Golonga Josiane, depuis l'élection Miss Cameroun du 12 juillet 2025 au palais des congrès de Yaoundé.

Mais ce feuilleton n'a pas encore livré tous des secrets. La reine de beauté déchue a fait une sortie par exploit d'huissier, pour sommer le Comité d'organisation de Miss Cameroun de respecter ses droits, notamment le versement de ses arriérés de salaire. Depuis plusieurs mois, le torchon brûlait déjà entre Miss Cameroun 2025 et Ingrid Solange AMOUGOU.

L'ex- reine de beauté accuse notamment la présidente du Comité d'organisation de Miss Cameroun de l'avoir stigmatisée pour ses origines, de l'avoir insultée, et porté plusieurs accusations non fondées à son encontre. Des suites judiciaires sont annoncées dans cette affaire qui fait grand bruit sur la toile, et prend des allures communautaristes.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp