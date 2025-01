12 Partis de l’Opposition Camerounaise Travaillent pour un Candidat Consensuel à la Présidentielle :: CAMEROON

L’opposant camerounais Hilaire Nzipang a révélé que 12 partis de l’opposition travaillent actuellement à désigner un candidat consensuel pour la prochaine élection présidentielle. Dans une interview accordée à 7HEBDO sur STV, le militant du Mouvement Progressiste (MP) a assuré que l’opposition parviendra à un accord pour présenter un candidat unique, répondant ainsi aux attentes des citoyens en quête de changement.

Un Candidat Consensuel pour l’Opposition

« Je peux vous le garantir ici : l’opposition aura bel et bien un candidat consensuel pendant les élections. Soyez-en rassurés. Tous les partis politiques de l’opposition, à l’heure actuelle, travaillent dans ce sens-là. Nous sommes à peu près 12, et nous travaillons », a déclaré Hilaire Nzipang. Cette annonce intervient dans un contexte où les forces politiques de l’opposition cherchent à unir leurs efforts pour offrir une alternative crédible au pouvoir en place.

Une Collaboration Inédite Entre 12 Partis

Parmi les partis impliqués dans ce processus figurent des formations politiques majeures telles que le PAN, l’Univers, l’UMS, le SDF, le PURS, l’UDC, le PCRN, le MP et le MRC. Selon Nzipang, cette collaboration est « bien modulée » et évolue étape par étape. « Les gens veulent savoir à quel niveau nous nous trouvons, mais nous évoluons étape par étape. Le processus est tellement bien modulé », a-t-il expliqué.

Un Processus Transparent et Structuré

Le militant du Mouvement Progressiste a insisté sur la transparence et la rigueur du processus de désignation du candidat. « Nous travaillons avec des partis politiques sérieux pour que nous puissions avoir un candidat qui représente véritablement les aspirations du peuple camerounais », a-t-il ajouté. Cette démarche vise à éviter les divisions passées qui ont souvent affaibli l’opposition lors des scrutins précédents.

Les Enjeux de l’Unité de l’Opposition

L’unité de l’opposition est un enjeu crucial pour les élections à venir. En présentant un candidat consensuel, les partis espèrent maximiser leurs chances face au parti au pouvoir. Cette stratégie répond également à une demande forte de la population, qui souhaite voir une alternative politique crédible et unie.

Les Partis Impliqués dans le Processus

Les partis politiques engagés dans cette initiative incluent des formations de divers horizons, reflétant la diversité de l’opposition camerounaise. Parmi eux, on retrouve le Parti des Agriculteurs Nationaux (PAN), l’Union des Mouvements Socialistes (UMS), le Social Democratic Front (SDF), le Parti pour l’Unité et la Reconstruction Sociale (PURS), l’Union Démocratique du Cameroun (UDC), le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), le Mouvement Progressiste (MP) et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC).

L’annonce de Hilaire Nzipang marque une étape importante dans la préparation de l’opposition pour la prochaine élection présidentielle. En travaillant à la désignation d’un candidat consensuel, les 12 partis de l’opposition montrent leur volonté de s’unir pour offrir une alternative politique forte et crédible. Reste à voir comment ce processus évoluera dans les mois à venir et quel candidat émergera pour porter les couleurs de l’opposition.