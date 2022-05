CAMEROUN :: Kye- Ossi: EDC raccorde la ville aux trois frontières au réseau national électrique :: CAMEROON

La ville de Kye- Ossi a la particularité d'être frontalière à trois pays, dont la Guinée- Équatoriale, le Gabon et le Congo. Elle est désormais raccordée au Réseau national électrique, grâce à Electricity Development Corporation ( EDC), une entreprise publique camerounaise, avec ses partenaires financiers.

La cérémonie officielle y relative a eu lieu mardi dernier à Kye - Ossi dans le département de la Vallée du Ntem ( région du Sud), sous le présidium du gouverneur de la région du Sud, Felix Nguelé Nguelé, qu'entouraient le préfet de la Vallée du Ntem, Bouba Hamoun, le maire de Kye - Ossi, Jean Marie Zue Zue, ainsi que le directeur général ( DG) de EDC, Dr Théodore Nsangou. Des forces vives de la région de céans ont assisté à la cérémonie qui a été d'une grande bouffée d'oxygène pour les habitants de Kye- Ossi.

Le raccordement de la ville de Kye- Ossi au Réseau national électrique par EDC, s'inscrit dans son projet d'extension du réseau électrique, de renforcement et de distribution, avec le concours des partenaires financiers que sont la Banque Africaine de Développement ( BAD), la JICA ( coopération japonaise ), ainsi que l'État du Cameroun. Le projet ainsi mis en œuvre, permet à une ville de Kye- Ossi dont le caractère stratégique coule de source, de sortir du calvaire de l'alimentation à une centrale thermique qui ne leur offrait de l'énergie que quelques heures par jour, ne permettant pas ainsi le développement de la ville. Sur 800 villages ciblés à travers le pays, le projet d'extension du réseau électrique de EDC, bénéficie à plus de 100 villages de la Vallée du Ntem, laquelle fait partie du lot 1 ( régions du Centre et du Sud). Plusieurs autres villages du Cameroun ont déjà vu le projet exécuté.

Pour le gouverneur de la région du Sud, << le chef de l'État est soucieux de l'électrification de tout le pays. C'est pourquoi le projet de renforcement et d'extension du réseau électrique, de transport et de distribution financé par le Cameroun, la BAD et la JICA, visent essentiellement à apporter l'énergie les zones rurales et les couches vulnérables>>. Et le patron de la région de souligner que le projet vise aussi à réduire le gap trop béant entre les zones urbaines et les zones rurales, en matière de disponibilité de l'énergie électrique.

Pour Dr Théodore Nsangou le DG de EDC, << le caractère technique de ces travaux s'inscrit dans un vaste projet qui vise l'électrification de 800 villages au Cameroun>>, non sans affirmer l'ambition de EDC à pouvoir apporter de l'énergie dans tout le Cameroun, conformément à la politique énergétique du gouvernement.

Maire de Kye- Ossi, Jean Marie Zue Zue a fait savoir que le raccordement de la ville au Réseau national électrique, relance l'activité économique, et va impulser le développement de l'arrondissement, avec le retour des investisseurs. Aussi l'édile de la ville aux trois frontières a-t-il exprimé toute sa gratitude à l'endroit de EDC dont l'implication personnelle du directeur général a permis que les abonnés bénéficient gratuitement de compteurs et de branchements.

Kye- Ossi brille désormais de mille feux, avec ses lampadaires qui illuminent désormais ses frontières, apportant par ricochet un véritable coup de pouce à la sécurité transfrontalière.