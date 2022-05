KENYA :: AUGUSTIN TAMBA: C'EST UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT POUR DES COMMUNES MODERNES

"C'est un rendez-vous important pour des communes modernes", Augustin Tamba, président des CVUC(Communes et villes unies du Cameroun).

Il ya beaucoup de sujets qui ont été développés et plusieurs leçons tirées. Il faudrait donc penser à contribuer à l'aménagement du cadre juridique, porter un plaidoyer "commun élus avec la diplomatie, ce que nous avons appelé le coktail diplomatique d'Etats et des territoires pour influencer les politiques interétatiques, pour l'environnement et pour restructuration d'un certain nombre de choses sur le cadre insternational.

Il faut également militer pour la suppression des barrières transfrontalières, pour pouvoir faire des politiques d'ensemble et des politiques d'intégration, face aux défis de la mondialisation. Il faut également penser à la restructuration de plans communaux de développement pour que les communes deviennent des appareils de production qui assurer la création des richesse.

Au Cameroun chez nous, nous avons mis sur pied des journées économiques qui sont un cadre d'opportunités entre les territoires, les communes du Cameroun et même celles de la sous-région, pour présenter les projets communaux ou intercommunaux surtout dérivés des ressources de nos territoires, pour l'agriculture, l'élevage, le tourisme etc.

Il ya également la révolution numérique et la transition verte et il s'agit donc d'un cadre d'opportunités entre les communes et les partenaires pour que nous puissions refaire la vision stratégique de la nation de commune, d'intercommunalité en arrimage avec des politiques d'Etat.

Ce rendez-vous nous permet donc d'être dynamique dans l'approche stratégique de la gestion communale.

C'était la réaction d'Agustin Tamba président des CVUC en marge du Sommet et Africités 9