CAMEROUN :: EXPLOITATION DU FER DE LOBE-KRIBI : Le député Nintcheu dénonce une braderie à ciel ouvert :: CAMEROON

Un contrat vient d’être signé entre le Cameroun et la Chine un contrat d’exploitation minier du fer de Lobe-Kribi. Nous avons reçu une correspondance du député Jean Michel Nintcheu, député à l’assemblée Nationale et président provincial du Social Democratic Front pour le littoral qui dénonce la « casse du siècle » et exige une enquête.

L'État du cameroun, à travers le ministère des mines, de l'industrie et du développement technologique, vient de signer une convention minière avec l'entreprise SINOSTREEL CAM S.A dont le siège est basé en Chine en vue de l'exploitation industrielle du gisement de fer Lobe-Kribi dans la région du Sud dont les réserves sont estimées à 632 millions de tonnes.

Le ministre des mines indique sur le site de son département ministériel que 10 millions de tonnes seront extraits par an et qu'à terme le Cameroun bénéficiera de 500 milliards de FCFA de revenus, la création de 600 emplois directs et de 1000 emplois indirects et du transfert de compétences.

Sur le plan financier, il s'agit d'un crime économique. Une véritable incitation à la révolte. Un tour de passe-passe mafieux. L'entreprise SINOSTEEL CAM SA qui prévoit extraire 10 millions de tonnes de fer par an investira 420 milliards de FCFA au Cameroun dans le cadre de ce projet minier. Le prix actuel du fer sur le marché mondial est établi à 152,07 dollars (95000 FCFA) la tonne actuel. Les revenus tirés dès la première année s'élèveront à 950 milliards de FCFA soit près du double des 500 milliards de FCFA que percevra "à terme" le Cameroun. Pour une réserve estimée actuellement à 632 millions de tonnes de fer soit 60040 milliards de FCFA, le Cameroun ne percevra que 0,8% des revenus tirés de cette exploitation, si l'on ne tient pas compte du transfert de compétences dont le contenu reste flou jusqu'ici.

Si ce n'est une braderie à ciel ouvert, n'est-on pas en plein remboursement déguisé de la dette contractée auprès de la Chine? Dans les deux cas, c'est extrêmement grave et surtout inacceptable en République.

Une commission d'enquête parlementaire doit être mise en branle pour élucider les contours de ce deal mafieux. Compte tenu de la voracité de nos gouvernants et surtout du contexte politique actuel, il est quasi certain qu'après de véritables investigations, on décèle d'énormes retro-commissions versées à certaines pontes du régime dans le cadre de cette sinistre opération. Tout comme il ne sera pas surprenant que certains gouvernants se dissimulent derrière cette entreprise chinoise et de ce fait l'utilisent pour s'approprier du fer du Cameroun et ce, au détriment du peuple camerounais.

On ne saurait accepter qu'une poignée d'individus sans foi ni loi sacrifie les générations futures. Une entreprise étrangère ne saurait se tailler la part du lion dans un contrat minier en investissant uniquement 420 milliards de FCFA dans un projet d'exploitation minière sur 63 ans dont les revenus s'élèveront à 60040 milliards de FCFA et le pays hôte ne perçoit à terme que 500 milliards de FCFA soit 0,8% des revenus. Même à l'époque de l'esclavage, un tel dol n'aurait jamais prospéré. C'est à n'en point douter le casse du siècle.

Pour le quotidien La Nouvelle Expression, «Nintcheu dénonce " la casse du siècle" ». D’après (La Nouvelle Expression P.6) Le bouillant député du Sdf de Wouri Est soutient que la convention que le gouvernement camerounais vient de signer avec la Chine pour l’exploitation du gisement de fer de Lobe-Kribi est ‘’ sur le plan financier, un crime économique, une véritable incitation à la révolte et un tour de passe-passe mafieux ‘’. Il exige une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur les contours et les dessous de cette affaire.

Le journal L’Indépendant donne «Les dessous d’un contrat dolosif ». Selon Le ministre des mines, de l’industrie et du développement technologique, a procédé vendredi 5 mai dernier avec la partie chinoise représentée par Simosteel Cam SA, à la signature du contrat d’exploitation industrielle du gisement de fer de Lobe-Kribi. La société civile camerounaise a aussitôt dénoncé ce contrat léonin qui fait la part belle à la Chine.