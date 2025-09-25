Cameroun -Tchad : signature d’un Accord de Partenariat de Défense pour renforcer la sécurité commune :: CAMEROON

Pour le Ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre du Tchad, le Général Issaka Malloua Djamous en visite officielle à Yaoundé, a réaffirmé la volonté commune du Cameroun et du Tchad de consolider leur coopération sécuritaire et militaire.

Accueilli par son homologue camerounais, le Ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, ainsi que les hauts responsables des Forces armées camerounaises, le membre du gouvernement tchadien a salué l’excellence des relations entre les deux pays, sous le leadership de Leurs Excellences Paul Biya et Mahamat Idriss Déby Itno.

Au cœur de son intervention : la nécessité d’une synergie renforcée face aux défis sécuritaires communs. S’il a rappelé la coopération déjà en cours dans le cadre de la Force Multinationale Mixte (FMM), le Ministre tchadien a insisté sur l’urgence de sécuriser la frontière commune, régulièrement perturbée par les exactions de Boko Haram, les prises d’otages et divers actes de banditisme.

Il a également rappelé l’expérience positive de l’« Opération Logone 2015 », menée conjointement par les armées camerounaises et tchadiennes, et a proposé la signature d’un accord de partenariat de Défense afin d’institutionnaliser cette coopération bilatérale.

Par ailleurs, il a annoncé la mise en place prochaine d’une Force Mixte de Sécurisation entre le Tchad et la République Centrafricaine, et suggéré qu’un dispositif tripartite Tchad–Cameroun–RCA voie le jour dans la zone des trois frontières pour mieux répondre aux menaces transfrontalières.

Cette dynamique, a-t-il conclu, vise à garantir la sécurité, la stabilité et le développement des populations des deux pays.

Pour le Ministre de la Défense du Cameroun joseph Beti ASSOMO, Le Cameroun et le Tchad viennent de franchir une étape historique dans leur coopération sécuritaire. Réunis ce jour à Yaoundé, au Ministère de la Défense, les deux pays ont procédé à la signature d’un Accord de Partenariat de Défense, en présence du Ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, et de son homologue tchadien, le Général Issaka Malloua Djamous, Ministre des Armées, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Dans son allocution, le Ministre camerounais a exprimé sa profonde gratitude pour cette visite de travail, qualifiée d’« étape culminante », soulignant que c’est la deuxième fois en deux ans qu’un ministre tchadien des Armées est reçu à Yaoundé pour une rencontre bilatérale de haut niveau.

Le ministre a rappelé que le Cameroun et le Tchad, liés par plus de 1 100 km de frontière terrestre, partagent les mêmes défis sécuritaires : insécurité transfrontalière, terrorisme, transhumance armée violente et trafics illicites. Face à ces menaces, il a salué la synergie déjà existante au sein de la Force Multinationale Mixte et rappelé l’« Opération Logone 2015 », exemple concret de coopération militaire bilatérale.

Il a également mis en exergue l’importance de la formation croisée des cadres militaires tchadiens dans les écoles camerounaises, gage d’un renforcement durable des capacités et d’une fraternité d’armes consolidée.

La signature de cet accord intervient quelques mois seulement après l’inauguration du pont Yagoua–Bongor, autre symbole fort de la coopération entre les deux pays voisins.

Cet instrument juridique majeur vient ainsi encadrer et formaliser la coopération militaire et sécuritaire entre le Cameroun et le Tchad. Le ministre a réaffirmé que, sous l’impulsion de Leurs Excellences Paul Biya et Mahamat Idriss Déby Itno, ce partenariat se développera « de manière plus fructueuse, dans l’intérêt bien compris des peuples et du développement de nos deux pays ».

La cérémonie s’est achevée par des appels vibrants à la solidarité africaine, à la coopération régionale et sous-régionale, ainsi qu’à la consolidation des liens historiques entre le Cameroun et le Tchad.

